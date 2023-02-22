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الأربعاء، 22-02-2023 04:47 م

أفضل 5 الفيتامينات لتنشيط الدورة الدموية

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الوكيل الإخباري- ضعف الدورة الدموية من الأمور المزعجة التي تصيب الكثير من الأشخاص، مما يؤثر سلبًا على الجسم كاملًا، وبالتالي يتطلب ذلك العناية جيدًا والمتابعة الدورية مع الطبيب المختص، وذلك لتجنب برودة اليدين والقدمين والضعف العام، ولا يشترط أن يحدث ذلك لكبار السن فقط.

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نستعرض في التقرير التالي أفضل الفيتامينات لتنشيط الدورة الدموية، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

أفضل الفيتامنيات لتنشيط الدورة الدموية


1- فيتامين E
أثبتت نتائج بعض الأبحاث، أن فيتامين E يساعد بشكل كبير على تنشيط الدورة الدموية، خاصة إذا تم الانتظام على تناوله، حيث يوجد بكميات وفيرة في زيت عباد الشمس، زيت البندق وغيرها من زيوت المكسرات، لذلك يجب الحرص على إضافة هذه الزيوت للأطعمة بهدف الحصول على أفضل النتائج.


2- فيتامينات ب
فيتامينات ب بمختلف أنواعها رائعة في تنشيط الدورة الدموية، وتقليل فرص الإصابة بالأمراض مثل الأنيميا والضعف العام، فهي توجد بكميات مناسبة في الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت، لذلك يفضل الإفراط في تناولها لتعويض الكميات المفقودة بالجسم.


3- فيتامين سي
يعتبر فيتامين سي من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، فإن تناوله بشكل منتظم يساعد على تقوية المناعة ومن ثم تنشيط الدورة الدموية، كما يوجد بكميات جيدة في البرتقال، الفراولة، الكيوي، البروكلي، الكرنب، لذلك يجب الحرص على تناوله بشكل مستمر.


4- الحديد
يعمل الحديد على تنشيط الدورة الدموية بالجسم، وبالتالي تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب وقلة الطاقة الشعور الدائم بالتعب، حيث يوجد في اللحوم الحمراء، الخضروات خاصة الورقية منها، وبالتالي يفضل تناوله باستمرار، ويفضل الإفراط في الحصول عليه من الخضروات الورقية وليس اللحوم وذلك لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.


5- فيتامين د
يقدم فيتامين د العديد من الفوائد الصحية للجسم ويزيد من تحسين صحة الخلايا المبطنة للأوعية الدموية وبالتالي تنشيط الدورة الدموية بشكل كبير، حيث يتم الحصول على هذا الفيتامين بنسبة كبيرة من أشعة الشمس.

 

 

الكونسلتو الطبي 

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