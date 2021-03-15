إنه موسم حساسية حبوب اللقاح.. كيف تعالجه بعِرق السوس؟

الوكيل الاخباري - يعاني الكثيرون مع حلول موسم الربيع من حساسية حبوب اللقاح. وهو أمر مزعج جداً. ومن أجل التخلص من هذه المشكلة، يلجأون إلى مختلف العلاجات الصيدلانية والطبية. لكن يبدو أن من الممكن أيضاً الاستفادة من بعض العلاجات الطبيعية، ومنها عرق السوس، فهو يحتوي على مادة الغليسيريزين التي تعمل على مكافحة الالتهابات والفيروسات والأكسدة. ولهذا من المهم تناوله بانتظام في حال المعاناة من أعراض حساسية اللقاح، وخصوصاً العطس واحتقان الأنف.

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لكن يجب الانتباه إلى ضرورة عدم المبالغة في تناول عرق السوس، لأنه قد يسبّب ارتفاع ضغط الدم. ولهذا ليس على الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة اللجوء إليه كعلاج للحساسية.



ويُشار إلى أن من الممكن تناول عرق السوس بطرق مختلفة. فهو يتوافر على شكل سكاكر أو كبسولات أو خلاصات. كما يمكن مضغ قطعة من المسواك، وهي الطريقة الأكثر سهولةً.



ولأن الوقاية تبقى أفضل علاج، ننصح بالحرص على عدم التعرّض لكل ما يمكن أن يثير الحساسية ويسبّب المرض.

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