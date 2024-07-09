احذر تناوله بكثرة .. ضرر غير متوقع لخبز "الحمام" !

الوكيل الإخباري- يتناول الكثير من الأشخاص خبز "الحمام" بشكل يومي، سواء في الإفطار أو العشاء أو حتى كوجبة خفيفة بين الوجبات.



ولكن هل تساءلت يوماً عن تأثير تناوله بكميات كبيرة على صحتك، خاصةً على صحة الدماغ والقلب؟



الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية ، أوضحت لموقع"مصراوي" أن هذا النوع من الخبز يتكون من دقيق القمح الأبيض والخميرة والملح والسكر والماء.



تأثيره على صحة الدماغ:

يحتوي هذا النوع على نسبة عالية من الكربوهيدرات، لذا يؤثر تناوله بكميات كبيرة سلبًا على صحة الدماغ، ويقلل من قدرة الشخص على التركيز والذاكرة.



تأثيره على صحة القلب:

ويُعد هذا النوع من الخبز مصدرًا غنيًا بالصوديوم، مما يزيد استهلاكه من خطر ارتفاع ضغط الدم، والإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.



وحذرت أخصائية التغذية بعض الفئات من تناول خبز الحمام، وذلك يشمل:



-مرضى السكري، لأن هذا النوع من الخبز يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم.



-الأشخاص الذين يعانون من حساسية الطعام، حيث يؤدي استهلاكه أيضًا إلى ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص.

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-مرضى السمنة، نظرًا لأنه غني بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات، مما يُسهم في زيادة الوزن.