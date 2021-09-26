الأحد 26-09-2021
الوكيل الاخباري

روسيا: توقف وحدة لتوليد الطاقة في محطة كهروذرية عن العمل

انطلاق ورشة تدريبية عن التربية الاعلامية في جامعة آل البيت

حبس وزير المالية الجزائري الأسبق

إطلاق برنامج للرعاية الوالدية في الأغوار الشمالية

الحنيطي يزور مديرية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

المجلس الطبي يوضح بشأن اعتماد طبيب قلب في البورد الأردني

الامن العام يحذر السائقين في عمان

وزير الصحة : مستشفى العبدلي من المشاريع التي تعزز مكانة الأردن

الملك: القطاع الطبي بالاردن يتمتع بسمعة طيبة

الجيش : القبض على متسلل حاول تهريب كمية من المخدرات للأردن

الأحد، 26-09-2021 03:57 م

الملفوف يحمي من السرطان ويقلل الإلتهابات

201412250502536


الوكيل الإخباري - قالت إختصاصية التغذية كريستين ميكستاس إن الملفوف محمل بمضادات الأكسدة، منها المنغنيز والفيتامين سي والمغذيات النباتية التي لديها قوة في أن تحمي الخلايا، ويساعد الملفوف في تخفيف التورم في الأنسجة، وفي التقليل من الإلتهاب، والحماية من الأمراض الإلتهابية، منها السرطان.

اضافة اعلان


وأشارت "Medical News Today"، إلى أنه يمكن للمكون القوي للملفوف أن يساهم في الوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.


وقال المتخصصون في "Mayo Clinic" إن تناول النباتات بشكل إضافي، من بينها الملفوف، يمكن أن يساهم في إتباع نظام غذائي مضاد للإلتهابات.

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
gettyimages-1168380889

5 نصائح لنظام غذائي صحي مفيد للقلب

فوائد-الكاكا-للحامل

فوائد الكاكا للبشرة

علاج_التهاب_سقف_الحلق

أسباب التهاب سقف الحلق

images-2021-07-17T011742.473

فوائد صحية لتناول الذرة في الحمل

2032501-1515365087

أسباب تجعل طفلك الرضيع يفرك عينيه

فوائد-قشر-البصل...-لا-تتخلصي-منه-بعد-اليوم

تعرف على فوائد قشر البصل

أخبار متعلقة
614ea8944236040a0e6b661d

العلماء يكتشفون فوائد غير متوقعة للسبانخ

unnamed

اسباب سرطان العين

نوم

هل النوم آمن بجوار هاتفك الذكي؟

تلاتالتال

دراسة: نقص في فيتامين محدد قد يحمل أدلة على تطور السرطان

1-1461528

علماء يتوصلون لتقنية تقضي على السرطان الشرس

tbl_diseases_disease_483_8314a01269-667b-4a8c-9b4a-1cb92bd13aa7

دراسة حديثة تكشف فوائد الوزن الزائد