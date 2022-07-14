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الخميس، 14-07-2022 11:34 ص

الوقاية من سرطان الجلد تبدأ منذ الصغر

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الوكيل الإخباري - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن الوقاية من سرطان الجلد تبدأ منذ الصغر.

وأوضحت أنه لاختلاف بنية بشرة الأطفال والبالغين تزداد حساسيتها لأشعة فوق البنفسجية الضارة، ومن ثمّ يُمكن أن تتسبب أضرار البشرة في الطفولة أو الشباب بسبب الأشعة فوق البنفسجية في الإصابة بسرطان الجلد في مراحل عمرية متقدمة.

ولتجنب هذا الخطر، شددت على ضرورة حماية الرُضع من التعرض المباشر لأشعة الشمس في عامهم الأول، وحماية الأطفال أو الشباب في المراهقة من للتسمير الصناعي.

وحتى تتعوّد بشرة الطفل على أشعة الشمس بشكل تدريجي، أوصت الرابطة بإبقائه لفترات قصيرة تحت أشعتها، مشددة على منغ إصابته الطفل بحروق الشمس بإبقائه في الظل خلال فترات الذروة، بين 11:00 صباحاً و 15:00 عصراً.

وعند تعرضه لأشعة الشمس، يتعين اختيار ملابس مناسبة من أنسجة سميكة، مع غطاء للرأس ونظارة شمسية وحذاء يُغطي ظهر القدم، مع وضع كريم واق من أشعة الشمس بمُعامل حماية لا يقل عن 30، خاليا من العطر ويحمي من الأشعة فوق البنفسجية بنوعيها، طويلة الموجة ومتوسطة الموجة.

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