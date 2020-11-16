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الإثنين، 16-11-2020 02:26 م

تعاني من تجاعيد الفم .. اليك الاسباب وطرق العلاج

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الوكيل الإخباري _ يعد ظهور التجاعيد من اكثر الامور التي تسبب ازعاجا للكثير من الاشخاص ويظهر نتيحة نقص الكولاجين من البشرة الذي يعتبر بمثابة الألياف التي تجعل البشرة مشدودة ونضرة، ويحدث ذلك بشكل طبيعي مع تقدم العمر، الا ان هناك بعض العادات الخاطئة التي تسرع في ظهور التجاعيد، والتي تكون أكثر وضوحًا حول منطقة حول الفم ، اليك ابرز اسباب ظهور تجاعيد الفم وطرق علاجها :

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ابرز اسباب ظهور تجاعيد الفم

 

1- العوامل الوراثية.


2- كثرة التعرض للشمس.


3- التدخين.


4- الضغط العصبي

.
5- سوء التغذية.

6- عدم الاهتمام بالبشرة.

طرق علاج تجاعيد الفم : 

 

1- استخدام الزيوت العطرية

2- استخدام الزيوت النباتية

المصدر : الكونسلتو

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