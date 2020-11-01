تعرف على اسباب تحول لون الجلد الى الأزرق

الوكيل الإخباري _ يعد تحول لون الجلد إلى الأزرق بشكل مفاجئ من اكثر المشاكل التي يعاني منها العديد من الاشخاص ، ويعتبر ظاهرة غير مرغوبة على أقل تقدير سواء انتشرت في أنحاء الجسم أو اليدين أو الوجه ، وتتعدد أسباب تحول لون الجلد ، ومن ابرز هذه الاسباب :

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- تدفق الدم غير الكافي، إذا لم يتم توصيل كمية كافية من الدم إلى الأطراف ، فقد يؤدي نقص الأكسجين الناتج إلى تحول الجلد إلى اللون الأزرق.





- انقباض الأوعية الدموية: الانقباض المتقطع للأوعية الدموية الصغيرة في الأطراف يمكن أن يسبب الجلد الأزرق. قد يحدث هذا في اليدين من خلال التعرض للبرد، وفي هذه الحالة يتحول الجلد أولاً إلى اللون الأبيض، ثم الأزرق، ثم الأحمر(مرض رينود).



- انسداد الشرايين: يمكن للجلطة التي تسد الشريان أن تمنع تدفق الدم إلى أحد الأطراف ، مثل إحدى القدمين.



- الأكسجين غير الكافي، في بعض الحالات ، يظهر الجلد الأزرق لأن الدم يحمل كمية منخفضة بشكل غير طبيعي من الأكسجين.



- أمراض القلب : يمكن أن تؤدي التشوهات الهيكلية في القلب إلى ضخ الدم الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الأكسجين إلى باقي الجسم بدلاً من دخول الرئتين لالتقاط الأكسجين.



- حالات الجهاز التنفسي: إذا كانت الرئتان لا تعملان بشكل صحيح ، فلن يتمكن الجسم من الحصول على كل الأكسجين الذي يحتاجه، يمكن أن يكون سبب ذلك مشكلة حادة أو تفاقم حالة مزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن.



- ارتفاعات عالية: انخفاض محتوى الأكسجين في الهواء على ارتفاعات عالية يمكن أن يسبب حالة تتميز بجلد مزرق ،يسعل، وصعوبة في التنفس.



- الأدوية أو المكملات الغذائية،قد تؤدي بعض الأدوية أو المكملات الغذائية إلى ازرقاق الجلد .

المصدر : الامارات نيوز

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