تعرف على الفوائد الصحية لزيت بذور التفاح

الوكيل الإخباري- زيت التفاح هو الزيت المستخلص من بذور التفاح، وهو عادة ما يتم استخدامه للأغراض الطبية والتجميلية. إذ أظهرت الدراسات العلمية أن بذور التفاح تحتوي على نسب عالية من البروتين والمركبات الطبيعية ذات الخصائص المتعددة لصحة البشرة.



الفوائد الصحية لزيت بذور التفاح

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1- تحسين مظهر البشرة

يحتوي زيت بذور التفاح على أحماض دهنية تعزز المظهر العام للبشرة. وهو يلعب دوراً حيوياً في وظائف الجسم ويوفر النعومة وكذلك التغذية للبشرة.



2- ينشط الكولاجين

يحتوي زيت التفاح على مركبات تعزز تكوين الكولاجين في الجلد. والكولاجين هو بروتين يحفز خلايا الجلد التي توفر بشرة شابة، ويبطئ من تقدمها في السن.

3- زيت التفاح لإبطاء عملية الشيخوخة

يحتوي زيت بذور التفاح على مركبات تعزز إنتاج الكولاجين، و يساهم في تنشيط صحة الجلد، ما يجعل البشرة متينة وشابة. هذا يجعل البشرة تبدو نابضة بالحياة، ويقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تعتبر علامات الشيخوخة الشائعة.

4- منع أضرار أشعة الشمس

يمكن استخدامه كغسول واقٍ من الشمس قبل الخروج في الشمس بسبب خصائصه الطبيعية في الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية؛ كما يمنع أضرار الحرارة العالية الناتجة عن أشعة الشمس الضارة UV.

5- تنعيم البشرة وترطيبها

زيت بذور التفاح ينعم ويحمي القوام العام للجلد. لذلك يمكن استخدامه كمستحضر طبيعى للترطيب والتنعيم والحماية من الجفاف.

صوت بيروت انترناشونال

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