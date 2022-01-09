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الأحد، 09-01-2022 04:04 م

تمارين رياضية بسيطة تساعد في تقوية أصابع اليد

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الوكيل الإخباري - تمارين رياضية بسيطة تساعد في تقوية أصابع اليد خصوصاً أن اليدين هي الأعضاء الأكثر استخداماً في الجسم، ولكن بسبب كثرة استعمالها تتعرض الأصابع الى الكثير من الجهد والتعب خصوصاً إذا كنت تتعاملين مع أجهزة الحاسوب والكمبيوتر لساعات طويلة، فإنك حتمًا ستكون عرضة لحدوث تشنجات أو آلام مصاحبة ليديك.

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تساعد التمارين الرياضية البسيطة التي وردت في موقع Webmd على تقوية أصابع اليد على التخفيف من الألم ومنح أصابع اليد المزيد من القوة والحركة بشكل فعال، واسترخاء وتقوية العضلات.

 

تمارين رياضية بسيطة تساعد في تقوية أصابع اليد

التمرين الاول
ضمّي يديك على شكل قبضة، وضعي الإبهام فوق الأصابع، واستمري في تلك الوضعية لمدة تتراوح بين 30- 60 ثانية، ثم افردي الأصابع بشكل متسع، كررّي العملية 4 مرات على الأقل.

 

التمرين الثاني
ضعي يدك على سطحٍ مستوٍ، وارفعي باطن الكف لأعلى لمدة 30 ثانية، قبل أن تعيدي بسطها بهدوء، كرري التمرين 4 مرات، حيث إنه يساعد على إزالة الألم من كف اليد، وتحسين نطاق حركة اليد.

 

التمرين الثالث
اثني الأصابع وحافظي على هذه الوضعية لمدة تتراوح من 30 - 60 ثانية، كرري التمرين 4 مرات.

 

التمرين الرابع
قومي امساك كرة لينة، والضغط عليها بكل بقوة لمدة 3 ثوان، ثم إعادة التجربة من 10-15 مرة، ويحذر القيام بالتمرين إن كان الإبهام يؤلمك، وما عليك إلا أن تستريح بين كل جلسة وأخرى لمدة تتجاوز الـ24 ساعة.


التمرين الخامس
قومي بإحضار كرة لينة والضغط على أجزاء منها، مستعملًا إبهامك، وحافظ على هذه الوضعية لمدة 30 ثانية، قبل أن تكرر الحركة من 10 - 15 مرة.


التمرين السادس
قومي بفرد كفيك على سطحٍ مستوٍ، ثم ارفعي كل إصبع على حدة لأعلى، وكررّي ذلك 12 مرة.

 

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