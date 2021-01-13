خلع الولادة .. ابرز اسبابه وطرق علاجه

الوكيل الإخباري _ يعد خلع الورك الولادي أحد التشوهات الخلقية التي يعاني منها العديد من الاشخاص ؛ وهو عبارة عن خروج رأس الفخذ من التجويف المسمّى بالتجويف الحقّي والطرف العلوي لعظمة الفخذ المسمّاة برأس عظمة الفخذ بشكل كامل أو جزئي.
حيث تكون تكون العظمتان ملتصقتين ببعضهما البعض،في الوضع الطبيعي ويزيد استقرارهما ومحافظتهما على ذلك الوضع الأربطة والعضلات المحيطة بهما، بينما في حالة الخلع فيخرج رأس عظمة الفخذ من التجويف الحقي، بحيث يؤثر ذلك بالتالي على تغذية المفصل وحجمه مما يؤدي بعد ذلك إلى حدوث تشوهات وقصر في عظمة الفخذ، وغالباً ما يؤدي إلى عرج إذا لم يتم العلاج.
تعرف على ابرز الاسباب المؤدية إلى خلع الولادة
قلة السائل الأمنيوسي
– التاريخ العائلي للإصابة بخلع الولادة.
– قلة السائل الأمينوسي حول الجنين أثناء الحمل مما يفقده قدرته على التحرك في الرحم بشكل طبيعي.
– الوضعية المقعدية للجنين أثناء الحمل.
– المولود الأول للعائلة نظراً لضيق الرحم وقلة مرونته، مقارنة بحالة الرحم عند تعدد الولادات.
– حالات التوائم.
– ولادة الطفل المبكرة أو ولادة الطفل بوزن يزيد على 5 كيلوغرامات.
المصدر : الامارات نيوز