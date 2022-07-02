شريحة لتخفيف الألم بتبريد الأعصاب

الوكيل الإخباري - يؤدي وضع الثلج على مكان الإصابة إلى تخفيف الألم، وقد نتمكن من الحصول على نفس التأثير بشريحة تعمل على تبريد الألياف العصبية في الجسم إلى 10 درجات مئوية، وفق دراسة جديدة.



وحسب موقع "نيوساينتست"، فإن الشريحة مصنوعة من مواد قابلة للتحلل، ومصممة لزراعتها بعد الجراحة، لتقليل إشارات الألم المرسلة إلى الدماغ، ما سيسمح بالاستغناء عن المواد الأفيونية.



وطوير الشريحة جون روجرز من جامعة نورث وسترن في إلينوي، وهي عبارة عن شريط رفيع طويل مرن من مواد تحتوي على قنوات صغيرة لضخ المواد الكيميائية.



ويمكن لف طرف من الشريحة حول الألياف العصبية، ويخرج الطرف الآخر من الجلد ليتصل بمضخة غاز نيتروجين وسائل غير ضار يسمّى بيرفلوروبنتان PFP ، وعند تبخر الغاز يوفر تأثيراً مبرداً.



ونجحت التجارب الأولية في تخدير أرجل الفئران، وتأكد الباحثون من ذوبان الشريحة بعد 6 أشهر.



ويحتاج فريق البحث إلى مواصلة التجارب على الحيوانات لمعرفة مقدار التبريد ومدته، بما لا يضر الأعصاب.



ويُعتقد أن هذا النوع من الزرع قد يكون مفيداً للذين يعانون من آلام شديدة مزمنة يصعب علاجها.

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