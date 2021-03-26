طريقة بسيطة لقياس معدل ضربات القلب الطبيعي

الوكيل الاخباري - يعتبر قياس معدل ضربات القلب مؤشرا حيويا للصحة، إذ قد يكون تسارع ضربات القلب محبطا ومخيفا، خاصة إذا لم يكن إحساسا طبيعيا.

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ويكون معدل ضربات القلب أبطأ بكثير عند النوم أو الاسترخاء، ويتراوح معدل ضربات القلب أثناء الراحة للبالغين بين 60 و 100 ضربة في الدقيقة، بحسب موقع Mayo Clinic الطبي.

يشير انخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة إلى كفاءة أكبر لوظيفة القلب وصحة أفضل للقلب والأوعية، كما قد يشير ارتفاع معدل ضربات القلب أو انخفاضه بشكل غير طبيعي إلى وجود مشكلة كامنة.



على سبيل المثال، قد يصل معدل ضربات القلب الطبيعي أثناء الراحة لدى رياضي جيد التدريب إلى حوالي 40 ضربة في الدقيقة.



طريقة القياس

يمكن قياس معدل ضربات القلب عن طريق قياس النبض، وذلك عن طريق وضع إصبعي السبابة والوسطى على الرقبة بجوار القصبة الهوائية.



ويمكن أيضا فحص النبض عند الرسغ، من خلال وضع إصبعين بين العظم والوتر فوق الشريان الكعبري — الذي يقع في الرسغ من ناحية الإبهام.

وعندما تشعر بالنبض، قم بحساب عدد النبضات في 15 ثانية، ومن خلال ضرب العدد الناتج في أربعة تحصل على معدل ضربات القلب في الدقيقة.

سبوتنيك

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