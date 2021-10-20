علاج فطريات القدم بطرق طبيعية

الوكيل الإخباري - فطريات القدم من المشاكل الجلدية الشائعة والمزعجة، وهي تتطلب شهوراً عدة أو أكثر بكثير من العلاج المستمر من أجل الشفاء التام.

علاجات طبيعية فاعلة لفطريات القدم :

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الحل المنزلي

اجمعي بين الأدوية الثلاثة التالية:

- Graphites 5CH.

- Hepar sulfur 5CH.

- Pyrogenium 9CH (في حالة النزّ).

- أضيفي Candida albicans 9CH (إذا كانت الجرثومة المسببة هي المبيضات).

2 حبة من كل دواء 3 مرات يومياً حتى تتحسني.

الحدّ من السكريات



- في حالة تكرار عدوى الخميرة، ضعي في اعتبارك الحدّ من تناول جميع أنواع الحلويات والسكريات السريعة (وهي مادة مغذية للفطريات وتزيد من إفراز البنكرياس).

- قللي أيضاً من الأطعمة التي تحتوي على السكريات المخفية (الخبز والحبوب المكررة وما إلى ذلك).

- اغسلي قدميك والمساحات بين الأصابع جيداً بالصابون وجففيهاا جيداً بمنشفة يمكن التخلص منها. اربتي على موضع الفطر، ثمَّ طبقي الفضة الغروية المركزة 20 جزءاً في المليون، مرتين في اليوم وجففي جيداً بعد التطبيق.

اعتني برائحة قدميك

في زجاجة قطارة، اسكبي 30 قطرة من الزيت العطري لشجرة الشاي، و60 قطرة من الزيت العطري لزهرة إبرة الراعي، و30 قطرة من الزيت العطري للقرنفل و90 قطرة من الزيت العطري للنخيل.

ضعي قطرتين من هذا الخليط مرتين يومياً على عدوى الخميرة، مع 3 قطرات من زيت النيم أو زيت كالوفيلوم النباتي. دلكي جيداً لتتغلغل الزيوت في الجلد.

نباتات جيدة



لتحفيز دفاعاتك الطبيعية، تناولي نبات القنفذية الأرجواني أو الجنسنغ أو المكورات البيضاء في كبسولات، كعلاج لـ10 أيام في الشهر، على مدى شهرين إلى ثلاثة أشهر.

إذا كانت عدوى الخميرة لديك ناتجة عن المبيضات، فأضيفي Lapacho (اللحاء).



العلاج المناسب في المنتجع الصحي

إذا كانت عدوى الخميرة لديك مرتبطة بمرض السكري، فقد تحتاجين إلى علاج بالمنتجع الصحي، بالإضافة إلى العناية بالقدم الموصوفة.



نصيحة سريعة

اختاري الأحذية الجلدية جيدة التهوية واستخدمي الصنادل البلاستيكية في الأماكن العامة الرطبة.

المصدر- سيدتي