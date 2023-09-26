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الثلاثاء، 26-09-2023 10:46 ص

فاكهة شائعة تعمل على خفض الكوليسترول

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الوكيل الإخباري - هناك الكثير من الفواكة التي تمتلك فوائد لا نهاية لها، وتحارب العديد من الأمراض الخطيرة كالسرطانات المختلفة، وأبرز تلك الفواكة هي التوت.

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فالمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان يوصي بتناول التوت بشكل يومي، حيث أن الدراسات الأخيرة تظهر قدرة تلك الفاكهة في محاربة السرطانات المختلفة لما تحتويه من مضادات فعالة للأكسدة، كما يعد التوت مصدرا غذائيا غني بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية.


وإليكم مجموعة من أبرز فوائد التوت:


فاكهة التوت غنية بمضادات الأكسدة مثل كيرسيتين والأنثوسيانين، والتي تعمل على محاربة الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم.


- تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في التوت على محاربة جذور السرطان، وتفييد الجذور الحرة الضارة التي تؤدي لحدوث سرطانات مختلفة.


- الألياف الطبيعية الموجودة في التوت تعمل على خفض مستويات الكوليسترول، مما يحسن صحة القلب ويخفض من معدلات الإصابة بالأمراض القلبية.
- كما تسبب الألياف الشعور بالشبع، مما يجعلك تتحكم في زيادة وزنك عن طريق التحكم في السعرات الحرارية وتقليلها. وتدعم الألياف الموجودة في فاكهة التوت صحة الجهاز الهضمي، مما يخفف من اضطراباته، وتنظيم حركة الأمعاء.

 

 

مصراوي 

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