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الإثنين، 19-10-2020 04:26 م

فرط الحركة ونقص الانتباه والتركيز.. الأسباب وطرق العلاج

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الوكيل الاخباري - نشرت وزارة الصحة السعودية يوم امس الأحد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، فيديو تعريفي لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتركيز.

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حيث أوضحت الوزارة بالتعاون مع الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه "إشراق": أن اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط عبارة عن مجموعة من الأعراض السلوكية التي تشمل على عدم الانتباه وفرط النشاط والاندفاع".


كما أشارت إلى أن هذه الاضطرابات تستمر بنسب عالية حتى عمر البالغين، موضحة أن التشخيص لهذا المرض أو السلوك ينحصر خلال الفترة العمرية بين 6 و 12 عام.

 

وعن أسباب هذا المرض تبين أن غالبية الأسباب تعود للعوامل الوراثية ويقتصر علاجها على الدعم التثقيفي للآباء والابناء، وفيما يتعلق بالعلاج أوضحت الوزارة أنه يكون بالتدخل الدوائي والمعالجات النفسية عند الضرورة.

 

سبوتنيك

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