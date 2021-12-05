فوائد تناول الأسماك في الشتاء

الوكيل الإخباري - الأسماك أحد أفضل أنواع الأطعمة التي يحقق تناولها عدد من الفوائد المهمة للصحة، وذلك بفضل احتواءها على عناصر غذائية رئيسية منها الأوميجا والدهون الصحية والزنك والفسفور وفيتامين د ومجموعة فيتامينات ب، وينصح الأطباء والمختصون دوماً بالإكثار منه، والتقليل من اللحوم الأخرى، وتزامناً مع دخول فصل الشتاء نتعرف على فوائده.



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ورد في عدد من المواقع الصحية فوائد عديدة لتناول الأسماك في فصل الشتاء، وأكدت الدراسات الطبية على ضرورة تناول الأسماك بما لا يقل عن مرتين في الأسبوع، وعن فوائده المتعددة والمهمة جمعناها لكم في التالي:

1 - تناول الأسماك يرفع من مناعة الجسم في فصل الشتاء بسبب احتوائه على فيتامين د.

2 - تناول الأسماك في الشتاء يساعد على الوقاية من أمراض الشتاء ومنها نزلات البرد والإنفلونزا التي تكثر الإصابة بها خلال فصل الشتاء بفضل احتوائه على الأوميجا 3 وفيتامين د.

3 - فصل الشتاء يسبب جفاف البشرة ويزيد من أعراض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما وحب الشباب وتناول الأسماك يمكن أن يحد من ذلك بفضل احتوائها على الدهون الصحية.

4 - أمراض المفاصل كالروماتيزم والالتهابات تتفاقم في فصل الشتاء، وتناول السمك يقلل من أعراضها كونه غني بمضادات الالتهاب وفيتامين ب.

5 - قلة التعرض للشمس في فصل الشتاء يسبب عدداً من الأمراض ويرفع من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، وتناول الأسماك يعوض نقص فيتامين د المرتبط بهذه الأمراض.

6 - تناول الأسماك يرفع من مناعة الجسم في فصل الشتاء بسبب احتوائه على فيتامين د.

7- تناول الأسماك في الشتاء يساعد على الوقاية من أمراض الشتاء ومنها نزلات البرد والإنفلونزا التي تكثر الإصابة بها خلال فصل الشتاء بفضل احتوائه على الأوميجا 3 وفيتامين د.

8 - فصل الشتاء يسبب جفاف البشرة ويزيد من أعراض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما وحب الشباب وتناول الأسماك يمكن أن يحد من ذلك بفضل احتوائها على الدهون الصحية.

9 - أمراض المفاصل كالروماتيزم والالتهابات تتفاقم في فصل الشتاء، وتناول السمك يقلل من أعراضها كونه غني بمضادات الالتهاب وفيتامين ب.

10 - قلة التعرض للشمس في فصل الشتاء يسبب عدداً من الأمراض ويرفع من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، وتناول الأسماك يعوض نقص فيتامين د المرتبط بهذه الأمراض.

المصدر - هي

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