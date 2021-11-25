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الخميس، 25-11-2021 03:36 م

فوائد مشروب الكاكاو في الشتاء على القلب

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الوكيل الإخباري - الكاكاو أحد أشهر أنواع الأغذية في العالم، ويدخل في صناعة الشوكولاته بأنواعها، ويعد منه مشروبات عدة أشهرها مشروب الكاكاو الدافئ في الشتاء، فهو يمنح الجسم الدفء والطاقة والنشاط، ويعزز الشعور بالسعادة ويقاوم اكتئاب الشتاء.

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وفي التالي دراسة أضافت فائدة مهمة لمشروب الكاكاو في الشتاء تتعلق بصحة القلب، نتعرف عليها في التالي:

 

مشروب الكاكاو في الشتاء وصحة القلب:

قال علماء من قسم أمراض القلب وأمراض الرئة وطب الأوعية الدموية في جامعة دوسلدورف بألمانيا إن تناول مشروب الكاكاو الغنى بالفلافانول "عبارة عن مركبات نشطة بيولوجيًا توجد بشكل طبيعي في حبوب الكاكاو"، يحسن وظيفة بطانة الأوعية الدموية في المرضى الذين يعانون من عوامل الخطر القلبية الوعائية .

 

وفى الدراسة التي أجريت على 100 شخص من البالغين الأصحاء في منتصف العمر (الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و60 عامًا، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين، تناولت إحداهما مشروبًا يحتوي على فلافانول الكاكاو والأخرى مشروبًا خاليًا من الكاكاو وخالي من الفلافانول، واستمرت الدراسة لمدة شهر.

 

أظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا مشروب الكاكاو فلافانول كانت لديهم تصلب بسيط في الشرايين ومستويات أقل في الكوليسترول "الدهون" مقارنة بالمجموعة التي لم تتناول الكاكاو.


علاوة على ذلك ، فإن المجموعة التي تناولت مشروب الكاكاو الفلافانول كان لديها انخفاض في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، كما أن استهلاك مشروب الكاكاو يقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي وأمراض القلب والأوعية الدموية التي تسبب الوفاة.

 

المصدر -هي

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