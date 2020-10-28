قائمة بالأعشاب المفيدة للبقاء بصحة جيدة

الوكيل الاخباري - التداوي بالأعشاب هو نوع من أنواع الطب البديل، ولا يزال الناس يلجأون إلى استخدامه في بعض البلدان منذ العصور القديمة وحتى الآن.

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منذ آلاف السنين يستخدم القدماء التوابل والأعشاب لأغراض متعددة كالطهي والعلاج وغيرها، لكنها كانت وما زالت تستخدم كعلاج للكثير من الأمراض.

إليك أهم 10 أصناف طبيعية يجب توافرها في كل منزل وهي تعتبر من الطب البديل:



- اليانسون لعلاج آلام البطن.

- القرنفل لعلاج آلام الأسنان.

- إكليل الجبل لعلاج مشاكل الدورة الدموية.

- الزعتر لعلاج السعال ورائحة الفم الكريهة.

- العرعر مدر للبول.

- الميرمية لعلاج التهاب الحلق.

- الجنطيانا أو الكوشاد لمشاكل الهضم.

- الفلفل الحار مسكن للآلام.

- الثوم لعلاج ضغط الدم وتصلب الشرايين.

- القريص للتخلص من الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل والروماتيزم.

سبوتنيك

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