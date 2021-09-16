كيفية تعويد الطفل على الرضاعة الصناعية

الوكيل الإخباري - تعويد الرضيع على الرضاعة الصناعية، قد تلجأين له نظرا لعدة أسباب منها الخارج عن إرادتك، كإصابتك بمرض ما خلال فترة الرضاعة الطبيعية .





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وعلى الرغم من أن هناك بعض الأطفال الرضع قد يستجيبون بسهولة للرضاعة الصناعية، إلا أن هناك آخرين قد يجدون صعوبة في الإعتياد على الرضاعة الصناعية، إما لرفض الرضيع الحليب الصناعي بسبب تعلقه الشديد بك، وإما لمشاكل آخرى قد تكون طارئة ومفاجئة.





أسباب رفض الرضيع للرضاعة الصناعية بالشكل المفاجئ

1 - شعور الرضيع بالإمساك وفقدان الشهية من أسباب رفضه المفاجئ للرضاعة الصناعية.

2 - آلام اللثة عن الرضيع أثناء التسنين، من أسباب رفضه الطارئ للرضاعة الصناعية.

3 - وضعية الرضاعة غير المريحة بصفة عامة، إحدى أسباب رفضه بشكل مؤقت للرضاعة الصناعية.

4 - شعور الرضيع برغبة في النوم، حتى وإن كان جائعا من أسباب رفضه للرضاعة الصناعية.

5 - إصابة الرضيع بالبرد أو الأنفلونزا أو التهاب الفم والحلق، إحدى أسباب عدم استجابته للرضاعة الصناعية.

طريقة تعويد الرضيع على الرضاعة الصناعية بصفة عامة





1 - افحصي حلمة زجاجة الرضاعة الصناعية، كي تتأكدي من أنها مناسبة لمرحلته العمرية، من أجل تعويد الرضيع بسهولة عليها.

2 - أرضعي طفلك قبل ميعاد نومه بفترة كافية، حتى لا يغلبه النوم ويرفض الرضاعة الصناعية.

3 - تأكدي من طريقة جلوسك بزاوية 90 درجة على مقعد مريح، لتعويد الرضيع على الرضاعة الصناعية في أسرع وقت.

4 - احرصي على تسليك أنف رضيعك إذا كان يعاني من الأمراض السالفة الذكر، كي يستطيع التعود على الرضاعة الصناعية.

5 - افحصي فم رضيعك، للتأكد من عدم التهابات قد تعيق تعويده على الرضاعة الصناعية.

6 - انتبهي لدرجة حرارة الحليب الصناعي، إذ يجب أن يكون فاترا، كي تستطيعي تعويد رضيعك على الرضاعة الصناعة.

وأخيرا، لا تترددي في مراجعة الطبيب المختص، في حالة عدم استجابة رضيعك للرضاعة الصناعية بعد تجربة الطرق السالفة الذكر، كي تتعرفي على الطريقة المناسبة لإشباعه حسب طبيعة جسمه وحالته الصحية.



المصدر - هي