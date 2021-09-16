الخميس 16-09-2021
الوكيل الاخباري

حماية المستهلك تصادق على التقريرين الإداري والمالي وتنتخب هيئتها الإدارية

الأردن يشارك في الاحتفال بيوم الأوزون العالمي

الأزمات الخانقة تسيطر على عمان كل خميس

وزير النقل يبحث مع السفيرة الإسبانية تعزيز التعاون المشترك

الصحة الفلسطينية تحذر من الموجة الرابعة من كورونا

شاب يلقي نفسه من سطح منزل في عمان

البيئة: الأردن تخلص من ألفي طن مستنزفة لطبقة الأوزون

سبب انقطاع المياه عن منازل في المملكة

بلاغ حكومي مرتقب بشأن الموازنة العام الشهر المقبل

ضبط اعتداءات على خطوط مياه في الأغوار والجيزة

الخميس، 16-09-2021 03:20 م

كيفية تعويد الطفل على الرضاعة الصناعية

هل-الرضاعه-الطبيعيه-مع-الصناعيه-تضر-الطفل


الوكيل الإخباري - تعويد الرضيع على الرضاعة الصناعية، قد تلجأين له نظرا لعدة أسباب منها الخارج عن إرادتك، كإصابتك بمرض ما خلال فترة الرضاعة الطبيعية . 

اضافة اعلان

وعلى الرغم من أن هناك بعض الأطفال الرضع قد يستجيبون بسهولة للرضاعة الصناعية، إلا أن هناك آخرين قد يجدون صعوبة في الإعتياد على الرضاعة الصناعية، إما لرفض الرضيع الحليب الصناعي بسبب تعلقه الشديد بك، وإما لمشاكل آخرى قد تكون طارئة ومفاجئة.

أسباب رفض الرضيع للرضاعة الصناعية بالشكل المفاجئ

 

1 - شعور الرضيع بالإمساك وفقدان الشهية من أسباب رفضه المفاجئ للرضاعة الصناعية.
2 - آلام اللثة عن الرضيع أثناء التسنين، من أسباب رفضه الطارئ للرضاعة الصناعية.
3 - وضعية الرضاعة غير المريحة بصفة عامة، إحدى أسباب رفضه بشكل مؤقت للرضاعة الصناعية.
4 - شعور الرضيع برغبة في النوم، حتى وإن كان جائعا من أسباب  رفضه للرضاعة الصناعية.
5 - إصابة الرضيع بالبرد أو الأنفلونزا أو التهاب الفم والحلق، إحدى أسباب عدم استجابته للرضاعة الصناعية.

 

طريقة تعويد الرضيع على الرضاعة الصناعية بصفة عامة

1 - افحصي حلمة زجاجة الرضاعة الصناعية، كي تتأكدي من أنها مناسبة لمرحلته العمرية، من أجل تعويد الرضيع بسهولة عليها.
2 - أرضعي طفلك قبل ميعاد نومه بفترة كافية، حتى لا يغلبه النوم ويرفض الرضاعة الصناعية.
3 - تأكدي من طريقة جلوسك بزاوية 90 درجة على مقعد مريح، لتعويد الرضيع على الرضاعة الصناعية في أسرع وقت.
4 - احرصي على تسليك أنف رضيعك إذا كان يعاني من الأمراض السالفة الذكر، كي يستطيع التعود على الرضاعة الصناعية.
5 - افحصي فم رضيعك، للتأكد من عدم التهابات قد تعيق تعويده على الرضاعة الصناعية.
6 - انتبهي لدرجة حرارة الحليب الصناعي، إذ يجب أن يكون فاترا، كي تستطيعي تعويد رضيعك على الرضاعة الصناعة.

 

وأخيرا، لا تترددي في مراجعة الطبيب المختص، في حالة عدم استجابة رضيعك للرضاعة الصناعية بعد تجربة الطرق السالفة الذكر، كي تتعرفي على الطريقة المناسبة لإشباعه حسب طبيعة جسمه وحالته الصحية.

المصدر - هي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20180829130833577

ما أفضل أنواع الـ لانش بوكس للكبار والصغار؟

رئيسية الوقوف والنشاط البدني وتأثيره على حساسية الانسولين

العلاقة بين الوقوف وحساسية الأنسولين

1042855252_0_189_1999_1313_1200x0_80_0_1_9477c76d6123906b3511311a9d3395b0

نصائح مهمة لبشرة سليمة لكبار السن

shyb_265101

دراسة تكشف علاقة الطعام بظهور الشيب المبكر

6142e7154c59b7525f6c0bd9

مواد غذائية لا ينصح بتناولها بعد سن الثلاثين

نوم

هل النوم آمن بجوار هاتفك الذكي؟