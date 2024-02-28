ما الحد الأقصى للبروتين في وجبة واحدة؟

الوكيل الإخباري - تكرار الحصول على الكثير من البروتين في وجبة واحدة قد يسبب مشاكل صحية، بما في ذلك أعراض الجهاز الهضمي، لكن ما يعتبر "أكثر من اللازم" من البروتين بالنسبة للشخص يعتمد على عوامل كثيرة.

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ومن أهم هذه العوامل: العمر، والصحة العامة، ومستويات النشاط، إلى جانب عناصر أخرى.



ووفق "فري ويل هيلث"، تفيد التوصيات بتناول 0.8 غم من البروتين يومياً لكل كيلوغرام من وزن الجسم.



لكن تناول كل المدخول اليومي من البروتين في وجبة واحدة ليس صحياً، من ناحية سهولة امتصاص الجسم له.



كما أن تناوله كله في وجبة واحدة، يجعل الشخص أقل عرضة لتناول وجبة متوازنة تحتوي المجموعات الغذائية الأخرى التي يحتاجها الجسم.



بصيغة أخرى، في حال تناول كل البروتين اليومي في وجبة واحدة سيكون البروتين هو الشيء الوحيد الذي يتم استهلاكه، بسبب عوامل الحجم والشبع.



من ناحية أخرى، يسبب استهلاك بروتين أكثر مما هو مطلوب في اليوم زيادة غير مقصودة في الوزن، حيث يتم تخزين السعرات الحرارية في مخازن الدهون بدلاً من استخدامها لنمو العضلات.



وتتضمن الآثار الجانبية للبروتين الزائد: ارتفاع نسبة الدهون في الدم، وما يترتب عليه من مشاكل تتعلق بصحة القلب.



وتشمل أيضاً مشاكل الجهاز الهضمي مثل: الإمساك، والجفاف، وإرهاق الكلى والكبد عن طريق إنتاج الأمونيا الزائدة في بعض الحالات.

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