الخميس 06-07-2023
الوكيل الاخباري

طالبة توجيهي تأخرت 5 دقائق عن الامتحان .. وهذا مصيرها !

الزراعة تستكمل خدمات الرخص النباتية وأذونات تسليم المبيدات

وزير التربية: 122 مخالفة لتعليمات امتحان التوجيهي في يومين

الحزن يخيم على الرمثا ومواقع التواصل تتشح بالسواد

تعرف على أسعار العمرة للأردنيين براً وجواً

الرئاسة الفلسطينية تدعو الإدارة الأميركية إلى التراجع عن خطوات بناء سفارتها في القدس

الخدمة المدنية يدعو للامتحان التنافسي - اسماء

مواطن يعثر على مجوهرات في عمان- تفاصيل

جامعة البلقاء تخفض رسوم البرنامج الدولي للبكالوريوس في الطب

بلاغ بإطلاق النار على شاب واصابته بعمان

الخميس، 06-07-2023 01:23 م

ما دلالة حرقة العين في الصيف ؟

2023_7_5_19_23_14_740


الوكيل الإخباري- حرقان العين من الأعراض المزعجة الشائعة في فصل الصيف، عادةً ما تنذر ببعض الأمراض أو تنتج عن ارتكاب مجموعة من العادات الخاطئة.

نستعرض في التقرير التالي، أسباب حرقان العين في الصيف، وفقًا لموقعي Cleveland Clinic" و"Health Shots".

أسباب حرقان العين في الصيف

اضافة اعلان


1- جفاف العين
يشير حرقان العين في الصيف إلى إصابتها بالجفاف، الذي يحدث نتيجة لزيادة معدل تبخر الدموع مع ارتفاع درجة حرارة الطقس أو نزول حمامات السباحة دون ارتداء النظارات الواقية.

2- حساسية العين
يصاب بعض الأشخاص بحساسية العين في الصيف، ويرجع السبب إلى الطقس الحار وانتشار الملوثات والمواد المهيجة في الهواء الجوي، مثل حبوب اللقاح والغبار والأتربة.

وتشمل أعراض حساسية العين:

- حرقان العين.

- احمرار العين.

- ألم العين.

- حكة العين.

3- عدم ارتداء النظارة الشمسية
الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس لا تهدد فقط الجلد، بل تشكل أيضًا خطرًا كبيرًا على صحة العين، حيث تصيبها بأعراض بسيطة في البداية، مثل الحرقان، قد تتطور على المدى البعيد لأمراض خطيرة، مثل المياه البيضاء وسرطان الجفون.

لذلك يجب الاهتمام بارتداء النظارة الشمسية قبل الخروج المنزل صباحًا في الصيف.

4- التهاب الملتحمة
مرض يصيب العين في الصيف، بسبب فركها دون غسل اليدين أو الاختلاط ببعض المصابين به، وتظهر أعراضه على هيئة "احمرار وحرقان وتورم وحساسية تجاه الضوء وخروج إفرازات وكثرة الدموع".

5- الجدري المائي
من أكثر الأمراض انتشارًا في الصيف، لا تظهر أعراضه على البشرة فقط، بل تنتشر أيضًا في إحدى العينين أو كلتيهما في صورة حرقان أو تقشر أو احمرار.

طرق علاج حرقان العين في الصيف
يختلف علاج حرقان العين في الصيف من شخص لآخر حسب السبب، مثل مضادات الهيستامين للحساسية والقطرات المرطبة للجفاف، ولكن هناك إرشادات فعالة مع جميع المرضى، أبرزها:

- غسل العين بالماء الدافئ، لتنظيفها من المهيجات.

- وضع الكمادات الدافئة على العين، بشرط أن تكون القماشة نظيفة، منعًا للإصابة بالعدوى.

- عدم ارتداء العدسات اللاصقة.

- تجنب النظر في شاشات الألواح الإلكترونية، مثل الكمبيوتر والهاتف المحمول.

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
throat-cancer-1

7 اعراض لسرطان الحلق

49b3b24d-9e84-4482-a641-3a5c9a4d17a7

أفضل الطرق لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة

health-benefits-of-watermelon

لهذا السبب.. احذر تناول الماء بعد البطيخ

64a6755e423604365875e3da

تحديد خمسة أنواع من السرطان ترتبط بالسمنة

11

متوفرة بكل منزل .. طبيب يوصي بخمسة أطعمة يمكن أن تخفض ضغط الدم!

أعشاب-لحرق-الدهون-الثلاثية

5 أعشاب حارقة للدهون الثلاثية

أخبار متعلقة
treatment-of-food-poisoning-at-home

3 اعراض تكشف الاصابة بالتسمم الغذائي

التهاب_القرنية

ما هو التهاب القرنية الضوئي وما اعراضه؟

daily-030319-19

القولون العصبي..قائمة بما يجب القيام به للحدّ من الأعراض

2021_5_24_22_16_46_201

5 أسباب تؤدي لتورم حول مفصل الركبة

2020_6_10_23_4_59_25

إلى ماذا يشير الغثيان ؟

1712784_0

يُصيب البالغين أيضاً.. ما هو الطفح الجلدي الحراري؟