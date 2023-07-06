ما دلالة حرقة العين في الصيف ؟

الوكيل الإخباري- حرقان العين من الأعراض المزعجة الشائعة في فصل الصيف، عادةً ما تنذر ببعض الأمراض أو تنتج عن ارتكاب مجموعة من العادات الخاطئة.



نستعرض في التقرير التالي، أسباب حرقان العين في الصيف، وفقًا لموقعي Cleveland Clinic" و"Health Shots".



أسباب حرقان العين في الصيف

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1- جفاف العين

يشير حرقان العين في الصيف إلى إصابتها بالجفاف، الذي يحدث نتيجة لزيادة معدل تبخر الدموع مع ارتفاع درجة حرارة الطقس أو نزول حمامات السباحة دون ارتداء النظارات الواقية.



2- حساسية العين

يصاب بعض الأشخاص بحساسية العين في الصيف، ويرجع السبب إلى الطقس الحار وانتشار الملوثات والمواد المهيجة في الهواء الجوي، مثل حبوب اللقاح والغبار والأتربة.



وتشمل أعراض حساسية العين:



- حرقان العين.



- احمرار العين.



- ألم العين.



- حكة العين.



3- عدم ارتداء النظارة الشمسية

الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس لا تهدد فقط الجلد، بل تشكل أيضًا خطرًا كبيرًا على صحة العين، حيث تصيبها بأعراض بسيطة في البداية، مثل الحرقان، قد تتطور على المدى البعيد لأمراض خطيرة، مثل المياه البيضاء وسرطان الجفون.



لذلك يجب الاهتمام بارتداء النظارة الشمسية قبل الخروج المنزل صباحًا في الصيف.



4- التهاب الملتحمة

مرض يصيب العين في الصيف، بسبب فركها دون غسل اليدين أو الاختلاط ببعض المصابين به، وتظهر أعراضه على هيئة "احمرار وحرقان وتورم وحساسية تجاه الضوء وخروج إفرازات وكثرة الدموع".



5- الجدري المائي

من أكثر الأمراض انتشارًا في الصيف، لا تظهر أعراضه على البشرة فقط، بل تنتشر أيضًا في إحدى العينين أو كلتيهما في صورة حرقان أو تقشر أو احمرار.



طرق علاج حرقان العين في الصيف

يختلف علاج حرقان العين في الصيف من شخص لآخر حسب السبب، مثل مضادات الهيستامين للحساسية والقطرات المرطبة للجفاف، ولكن هناك إرشادات فعالة مع جميع المرضى، أبرزها:



- غسل العين بالماء الدافئ، لتنظيفها من المهيجات.



- وضع الكمادات الدافئة على العين، بشرط أن تكون القماشة نظيفة، منعًا للإصابة بالعدوى.



- عدم ارتداء العدسات اللاصقة.



- تجنب النظر في شاشات الألواح الإلكترونية، مثل الكمبيوتر والهاتف المحمول.



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