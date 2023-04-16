الوكيل الإخباري - قطرات ترطيب العين عبارة عن محلول يستخدم لأغراض الترطيب، وعلاج البكتيريا واحمرار والتهاب العين، وتخفيف حدة الألم، الناتج عن جفاف العين والتعرض للالتهابات والبكتيريا.



نستعرض في السطور التالية، الحالات التي تصبح فيها قطرات العين مضرة.



متى تكون قطرات ترطيب العين مضرة؟

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قال الدكتور أمير حمزة، استشاري طب وجراحة العيون في مصر ، إن قطرات ترطيب العين تكون ضارة عندما يكون محلولها محتويًا على كورتيزون، مؤكدًا أن كثرة استخدام القطرات المرطبة من ذلك النوع، يسبب ارتفاع في ضغط العين، وضعف مناعتها، وكثرة تعرضها للأمراض فيما بعد، وتهيج العين.



وأوصى استشاري طب وجراحة العيون، باستخدام قطرة مرطبة للعين خالية من المواد الحافظة، وذلك لحالات الجفاف المتوسطة إلى الشديدة، والتي فيها يحتاج المريض لاستخدام قطرات ترطيب بمعدل 4 إلى 5 مرات في اليوم الواحد.



علاج جفاف العين

أوضح حمزة، أنه علاجات جفاف العين تتمثل فيما يلي:

- استخدام قطرات ترطيب لتعويض الدموع المفقودة، بشرط أن تكون تحت إشراف الطبيب المعالج المختص.

- تركيب سدادة في القناة الدمعية للعين، من أجل الحفاظ على الدموع وعدم خروجها من العين بسبب الجفاف.

- كثرة رمش الجفن لتوفير الترطيب اللازم.

- تجنب الهواء الجاف البارد.

- الابتعاد عن الدخان والأتربة.

- ارتداء نظارة للوقاية من الأتربة.



الكونسلتو الطبي

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