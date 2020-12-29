مخاطر كبيرة للنحافة المفرطة!.. تعرف عليها

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الثلاثاء، 29-12-2020 03:32 م

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الوكيل الاخباري - يعاني الكثير من الأشخاص من النحول الشديد ويسعون إلى زيادة أوزانهم بأسرع الطرق. والسبب أن هذا يمكن أن ينطوي على مشاكل صحية منها هشاشة العظام والتعرض للكسور فضلاً عن ضعف المناعة والخصوبة.

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ويشار في هذا الصدد إلى أنه من الممكن زيادة الوزن السريعة من خلال تناول بعض أنوع الطعام ومنها الأرز الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية. كما أنه غني بالألياف المفيدة لعملية الهضم وصحة القلب.


ويذكر الخبراء أيضاً زبدة البندق والجوز والفول السوداني. فهي تحتوي على الدهون الصحية التي تساعد على بناء الكتلة العضلية.

ومن المفيد ايضا تناول اللحوم الحمراء التي تعتبر مصدراً مهماً للبروتينات الضرورية لزيادة الوزن. وهي غنية ايضاً بالمعادن. ورغم هذا من المفيد عدم المبالغة في استهلاكها وتناولها من مرتين الى 3 مرات اسبوعياً كحد اقصى.


ومن المهم من أجل زيادة الوزن تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون. فهو يحتوي على نسبة مرتفعة من الأملاح المعدنية والبروتين التي تؤدي دوراً مهماً في زيادة الوزن بطريقة صحية. وهو الدور الذي تؤديه أيضاً البطاطا المليئة بالكربوهيدرات والألياف والفيتامين C.

 

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