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الإثنين، 24-01-2022 03:26 م

نصائح لإزالة السموم الرقمية من الدماغ

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الوكيل الإخباري - إن الغرق في الحياة الرقمية، والانشغال الدائم أمام هواتفنا الذكية، قد جعلانا مشتتين للغاية أمام مشكلات الحياة الواقعية، وكل ما نحتاج إليه للانتشال من هذا العالم الافتراضي، هو التخلص من السموم الرقمية من أدمغتنا. 

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ومن هنا، نتحدث في السطور التالية عن سبب حاجتك إلى التخلص من السموم الرقمية، وبعض نصائح التخلص من السموم على النحو الذي اقترحه الدكتور بارثفي خاندار رافات، طبيب الأعصاب المعروف.

مع ظهور الوباء وتفشي الفيروسات، تحول كل شيء تقريباً بدءاً من الطعام والأدوية إلى الاجتماعات الرسمية والتجمعات العائلية عبر الإنترنت، وأصبح الناس معتمدين بشكل كبير على أجهزتهم الرقمية، لدرجة أنهم أصبحوا يستخدمونه منذ الصباح وحتى آخر الليل. 

 

نصائح لإزالة السموم الرقمية من الدماغ
- تنزيل تطبيقات للحد من استخدام الهاتف
هناك الكثير من التطبيقات التي تعمل على إغلاق الهاتف والتطبيقات الخاصة. لذا، من الجيد الحصول على واحد منها في قائمة التطبيقات للتخلص من إدمان الهاتف.

 

ضع هاتفك جانباً لبضع ساعات بين الحين والآخر
هذه الخطوة ستساعدك حقاً في تحديد المقدار الذي تحتاجه من استخدام الهاتف.

 

- تجنب استخدام الهاتف قبل النوم
ينصح الخبراء بتجنب وضع الهاتف المحمول في الغرفة التي تنامين بها، مع قطع الاتصال بالإنترنت قبل النوم.


- تقليل الاستخدام
هناك حيلة ينصح بها الخبراء، وهى قطع الاتصال بالإنترنت تماماً لمدة يوم أو أكثر. قلل استخدام هاتفك، وتفقده كل 15 أو 30 دقيقة فقط.


* فوائد التخلص من السموم الرقمية
- يساعد على خفض مستويات التوتر لديك، ويجعلك تشعر بالهدوء.
- يساعدك على تعزيز ثقتك بنفسك واحترامك لذاتك.
- يساعدك على اتباع نمط حياة صحي.
- يزيد الإنتاجية.

 

زهرة الخليج 

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