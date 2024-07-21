نقص فيتامين سي يزيد الوزن

الوكيل الإخباري- توصلت دراسة دولية في جامعة أوتاغو بنيوزيلندا، إلى أن نقص فيتامين سي، من أسباب زيادة وزن الجسم.

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وتظهر النتائج التي نشرتها "مديكال إكسبريس"، أن الذين يعانون من زيادة الوزن يحتاجون إلى بدل يومي أعلى بكثير من الفيتامين الأساسي للحفاظ على صحة جيدة.



وقالت الباحثة الرئيسية، الدكتورة أنيترا كار: "الجرعات اليومية الموصى بها حالياً من فيتامين سي للرجال والنساء والأطفال، دولياً تُقاس جميعها على أساس شاب سليم يزن 70 كغ، مع نسبة انحراف 10%".



ويُفترض أن هذا التقدير للجرعة يغطي 97.5% من السكان، لكن "من الواضح أنه مع الزيادة العالمية في الوزن، لم تعد نسبة كبيرة ومتنامية من سكان العالم مشمولة بهذا التقدير للجرعة".



وتوصي منظمة الصحة العالمية بـ 45 ملغ يومياً من فيتامين سي في نيوزيلندا، بينما تصل الجرعة الموصى بها إلى 75 ملغ في مناطق أخرى من العالم.



وتفيد نتائج الدراسة الجديدة بأن هناك حاجة إلى ما بين 17 و 22 ملغ إضافي من فيتامين سي يومياً لكل 10 كغم من الوزن الإضافي للوصول إلى مستويات كافية من فيتامين سي، مقارنة مع شخص يزن 70 كغ.



وقالت كار: "تُظهر دراسات أخرى أن الحالات المرتبطة بنقص فيتامين سي، مثل زيادة خطر الإصابة بالعدوى، وضعف التئام الجروح، وخطر الاكتئاب والتعب، تنتشر مع زيادة الوزن".

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