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الخميس، 25-01-2024 02:41 م

هل تضخم اللوزتين دون التهاب يشكل خطرا؟

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الوكيل الإخباري - تعد اللوزتين العضو المسؤول عن حماية الجسم من الفيروسات والسموم، لأنها تعمل على تجميع الفيروسات بداخلها حتى لا تسبب أي أضرار صحية للجسم.

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تضخم اللوزتين والتهابها
قال الدكتور أحمد حسن خشبة، استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة، إن تضخم اللوزتين لا يشكل خطرا ما دام لا يصحبه التهابهما، مؤكدًا أنه إذا أصيب الشخص بالتهاب اللوزتين وهي في الأساس متضخمة لأكثر من 3 مرات في السنة الواحدة، يتطلب ذلك التدخل الجراحي لإزالتها.

وأضاف أن كثرة الإصابة بالتهاب اللوزتين يشير إلى أنها ضمرت وغير قادرة على احتواء السموم والفيروسات الداخلة للجسم، فإزالتها أفضل علاج.


أعراض التهاب اللوزتين
وأوضح أن أعراض التهاب اللوزتين، تتمثل في صعوبة بالبلع، وصعوبة بالكلام، واصفرار في العينين، وشحوب لون البشرة، والرغبة في القيء، والصداع والتعب البدني والإرهاق العام.


علاج التهاب اللوزتين
ان علاج التهاب اللوزتين، يتمثل في تناول المضادات الحيوية تحت إشراف الطبيب، واستعمال غرغرة مضادة للفيروسات من أجل تطهيرها.
ونصح بعدم تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين، مثل الشاي والقهوة، خلال فترة الإصابة بالتهاب اللوزتين.

 

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