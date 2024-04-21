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الأحد، 21-04-2024 01:25 م

هل تعاني من اضطراب النوم بعد العيد؟.. إليك العلاج

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الوكيل الإخباري - قد يعاني بعض الأشخاص من الإصابة باضطراب النوم بعد أيام العيد، مما يتسبب في ظهور بعض الآثار الجانبية التي تتطلب الانتباه جيدًا لتجنبها والعمل على علاجها بشكل سريع.

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ونستعرض في التقرير التالي أبرز طرق التخلص من اضطراب النوم بعد العيد بحسب الدكتورة منى عبد المقصود استشاري الطب النفسي.


أوضحت عبد المقصود أن الكثير من الأشخاص يعانون من اضطرابات النوم بعد عيد الفطر، وذلك بسبب التغييرات في روتين النوم والنظام الغذائي الذي يتم اتباعه خلال فترة العيد.


وقالت إنه من الضروري التعرف على أسباب اضطراب النوم بعد العيد وذلك للتغلب عليه، حيث يوجد بعض التغييرات في روتين النوم تحدث خلال فترة العيد وما قبله وعادة ما يميل البعض إلى البقاء مستيقظين لوقت متأخر، وبالتالي النوم بعد عدد ساعات طويلة، وعدم الاستيقاظ في وقت محدد، كما يوجد بعض التغييرات في النظام الغذائي فيلاحظ الإفراط في تناول الطعام، خاصةً الأطعمة الغنية بالدهون والسكر، والتي يمكن أن يؤثر على جودة النوم.


وأضافت استشاري الطب النفسي أن الإفراط في شرب القهوة والشاي خلال أيام العيد يمكن أن يسبب الإصابة بالأرق واضطرابات النوم، وكذلك قد يشعر بعض الأشخاص بالتوتر والقلق بعد العيد بسبب العودة إلى الروتين اليومي الطبيعي بما في ذلك العمل أو الدراسة.


نصائح للسيطرة على اضطراب النوم بعد العيد
قدمت عبد المقصود بعض النصائح للأشخاص بهدف التغلب على اضطراب النوم الذي يحدث بعد العيد، من بينها:
- العودة إلى روتين النوم المعتاد قدر الإمكان من خلال الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلة نهاية الأسبوع.
- خلق بيئة نوم مريحة والتأكد من أن غرفة النوم مظلمة وهادئة وباردة.
- تجنب شرب القهوة والشاي قبل النوم بـ 4 ساعات على الأقل.
- ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تساعد على تحسين جودة النوم.
- تناول وجبات خفيفة صحية مع تجنب تناول وجبات كبيرة قبل النوم.
- الاسترخاء قبل النوم من خلال اخذ حمام دافئ أو قراءة كتاب أو الاستماع إلى موسيقى هادئة قبل النوم.
- التعرض لأشعة الشمس في الصباح بهدف تنظيم الساعة البيولوجية للجسم.
- استشارة الطبيب المختص في حالة استمرار اضطرابات النوم ، للحصول على الأدوية المناسبة حسب كل حالة.
- تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم حيث إن الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية يمكن أن يعطل إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون يساعد على النوم.

 

 

الكونسلتو 

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