هل تناول القهوة مع التمر مفيد أم مضر؟

الوكيل الإخباري - القهوة من المشروبات التي يعشقها الكثير من الناس، وفي رمضان يلجأ الكثيرين إلى تناولها بعد الإفطار، والبعض قد يتناولها مع التمر، فما فائدة هذه العادة؟



ونستعرض في السطور التالية فوائد تناول القهوة مع التمر في شهر رمضان.

قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول القهوة مع التمر مفيد جدًا، فالتمر يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم مثل فيتامينات "أ – ب - ج، عطفًا على البوتاسيوم، والفوسفور، والكالسيوم، والمغنيسيوم.

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وأضاف ناجي، أن التمر يساعد على تحسين الهضم وتخفيف الإمساك، لأنه غني بالألياف الغذائية، منوهًا بأنه يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.



وأكد استشاري التغذية العلاجية، أن تناول التمر مع القهوة يساهم في تقوية القدرات الإدراكية والتركيز، حيث إن التمر يحتوي على السكريات الطبيعية التي تزيد من الطاقة وتساعد على الحفاظ على اليقظة.



وعن موعد تناول القهوة مع التمر، أوضح ناجي، أن الوقت المثالي بعد تناول الوجبات الرئيسية أو في الصباح الباكر بخلاف شهر رمضان بالتأكيد.

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