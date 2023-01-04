هل يساهم زيت الزيتون في علاج خشونة الركبة ؟

الوكيل الإخباري-يصاب بعض الأشخاص بخشونة الركبة التي تعد من المشكلات التي تصيب الغضاريف، وتحدث بفعل العديد من العوامل، أبرزها التقدم في العمر، واتباع بعض العادات الخاطئة، كما أنها تسبب آلام شديدة، لذلك يتساءل البعض عن أفضل العلاجات التي تساعد في التخلص منها.

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ويعد زيت الزيتون من أبرز العلاجات التي تساعد في التخلص من خشونة الركبة، وهو ما نستعرضه في السياق التالي، وفقًا لما جاء في موقع "Scientificwellness".





هل يعالج زيت الزيتون خشونة الركبة؟

يعتبر زيت الزيتون، من الزيوت الغنية بالمغذيات النباتية المضادة للالتهابات، وقد يكون دهنه على مناطق المفاصل أكثر فاعلية من الكريم الطبي، من أجل التخلص من الخشونة.



وأثبتت إحدى الدرسات البحثية، أن المركبات الموجودة بشكل طبيعي في زيت الزيتون الممتاز مثل الأوليوروبين والهيدروكسي تيروسول لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات وقد تكون مسؤولة جزئيًا عن العديد من الفوائد الصحية لزيوت الزيتون، وذلك من خلال تقليل الالتهاب وتورم المفاصل.



وفي ذات السياق، تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتيريا بكلية طب قصر العيني في مصر، إن طب الأعشاب رغم فوائده العديدة التي تثبته الدراسات والأبحاث العلمية، إلا أنه يفضل أن يكون عامًلا مساعدًا إذا تمت الحاجة إليه فقط، دون الامتناع عن الأدوية الموصوفة من قبل الأطباء.



وأضافت عبد الوهاب، أن زيت الزيتون البكر يتميز بامتلاكه خصائص فريدة مضادة للالتهاب تفيد في علاج الالتهابات، ومنها التهابات المفاصل، متابعة: بينما إن كان متأكسداً فإنه سيفقد خصائصه المضادة للالتهاب والمضادة للأكسدة.

وأكدت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، أنه من فوائد زيت الزيتون للعظام والمفاصل أنه يحتوي على مركب بوليفينول رئيسي، مشيرة لى أنه يكون فعالًا في تقليل ألم المفاصل والتهاب المفاصل، فضًلا تسهيل حركة الجسم، وتليين حركة المفاصل، ويساهم في حماية الغضاريف من التآكل.



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