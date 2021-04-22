4 خطوات للتعامل مع حالات الاختناق بتسرب الغاز في المنزل

الوكيل الاخباري - يقع أهل المصاب بالاختناق بسبب تسرب الغاز في توتر شديد، إذ لا يكون هناك متسع من الوقت للتصرف في تلك الحالات الحرجة.

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عرضت هيئة الهلال الأحمر السعودي طريقة التعامل مع حالات الاختناق أو التسمم بسبب تسرب غاز في المنزل، حيث حددت 4 خطوات في هذا الصدد.

1- التأكد أن المكان آمن لتأمين سلامتك الشخصية.

2- فتح الشبابيك المغلقة لتساعد على تهوية المكان.

3- غلق مفاتيح تسريب الغاز في حال عرف مصدره.

4- نقل المصاب إلى مكان جيد التهوية.

سبوتنيك