الخميس 22-04-2021
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الخميس، 22-04-2021 02:45 م

4 خطوات للتعامل مع حالات الاختناق بتسرب الغاز في المنزل

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الوكيل الاخباري - يقع أهل المصاب بالاختناق بسبب تسرب الغاز في توتر شديد، إذ لا يكون هناك متسع من الوقت للتصرف في تلك الحالات الحرجة.

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عرضت هيئة الهلال الأحمر السعودي طريقة التعامل مع حالات الاختناق أو التسمم بسبب تسرب غاز في المنزل، حيث حددت 4 خطوات في هذا الصدد.

 

1- التأكد أن المكان آمن لتأمين سلامتك الشخصية.

2- فتح الشبابيك المغلقة لتساعد على تهوية المكان.
3- غلق مفاتيح تسريب الغاز في حال عرف مصدره.
4- نقل المصاب إلى مكان جيد التهوية.

 

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