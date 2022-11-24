5 عادات يومية شائعة قد تسبب البواسير

الوكيل الإخباري-البواسير عبارة عن تورم في الأوعية الدموية حول المنطقة الشرجية، والتي يمكن أن تكون داخلية أو خارجية، وتحدث بسبب زيادة الضغط في هذه الأوعية الدموية الموضعية. ويمكن أن تنشأ البواسير بسبب مجموعة من العادات الخاطئة.



فيما يلي مجموعة من العادات اليومية الخاطئة التي يمكن أن تسبب البواسير ونصائح للوقاية ومعالجة هذه المشكلة، وفق صحيفة تايمز أوف إنديا:



تناول كميات أقل من الألياف

يؤثر الطعام الذي نتناوله يومياً على صحة الجهاز الهضمي، فالأشخاص الذين يتناولون كميات أقل من الألياف يمكن أن يصابوا بالإمساك الذي يزيد الضغط على المستقيم والشرج عند الدفع، وهذا يتسبب تدريجياً في تكوين البواسير.



رفع أوزان ثقيلة

يمكن أن تنشأ البواسير بسبب رفع أوزان ثقيلة جداً، حيث يؤدي الوزن الثقيل إلى زيادة الضغط بما فذلك فتحت الشرج أو المستقيم. لذا يصبح بالتدريب التدريجي على رفع الأوزان بما يتناسب مع قدرات الجسم.



الجلوس لمدة طويلة في الحمام

يحب البعض البقاء في المرحاض لوقت طويل، هذه العادة ليست جيدة لأنها يمكن أن تجعل عضلات الحوض تسترخي، ليتدفق المزيد من الدم إلى الأوعية الدموية حول فتحة الشرج والمستقيم، ما يتسبب بانتفاخ الباسور، لذا يُنصح بعدم الإطالة في الجلوس في الحمام.



الجلوس لفترات طويلة

يمكن أن يتسبب الجلوس لفترات طويلة وقلة الحركة، إلى زيادة الضغط على الأوردة في فتحة الشرج والمستقيم، مما يؤدي إلى نشوء تضخم البواسير. لذا ينصح بالنهوض من المقعد كل 30 دقيقة.



قلة تناول المياه

قد تؤدي قلة تناول المياه إلى الجفاف الذي يؤدي بدوره إلى الإمساك الذي ينجم عنه نشوء البواسير. يوصي الخبراء بتناول كميات كافية من الماء في اليوم لتفادي هذه المشكلة.

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