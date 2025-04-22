أخطاء بسيطة تُفسد فوائد المشي.. تجنّبها!

الوكيل الإخباري- يُعد المشي الصباحي من أفضل العادات للحفاظ على النشاط والصحة العامة، لكن بعض السلوكيات الخاطئة قبل الانطلاق قد تقلل من فوائده أو تُعرض الجسم لمضاعفات صحية، وفقًا لما نشره موقع Times Now.

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إليك أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها قبل المشي:

1. عدم شرب الماء

إهمال شرب الماء قبل المشي يُعرض الجسم للجفاف، ما قد يؤدي إلى الإرهاق والدوخة وتشنجات العضلات. ينصح الخبراء بشرب 100-200 مل من الماء قبل بدء التمارين بـ10 إلى 15 دقيقة.

2. المشي على معدة فارغة

رغم اعتقاد البعض أن المشي بدون طعام يُعزز حرق الدهون، إلا أنه قد يؤدي إلى انخفاض سكر الدم، ما يسبب الغثيان أو الإغماء. يُفضل تناول وجبة خفيفة مثل موزة أو حفنة مكسرات قبل الخروج.

3. إهمال تمارين الإحماء

البدء في المشي دون إحماء يعرض العضلات والمفاصل لإجهاد مفاجئ. احرص على أداء تمارين خفيفة لمدة 4-5 دقائق لتحضير الجسم، خاصة بعد النوم.

4. شرب القهوة قبل المشي

تناول القهوة على معدة فارغة قبل التمرين قد يُسبب الجفاف، لأنها مدرة للبول، كما أنها قد تؤدي للحموضة واضطرابات الهضم.

5. عدم الذهاب إلى الحمام

تجاهل التبول قبل المشي قد يؤدي إلى التهابات في المسالك البولية نتيجة حبس البول لفترة طويلة أثناء النشاط.



للتمتع بكامل فوائد المشي الصباحي، تأكد من الاستعداد بشكل سليم، وتجنب هذه الأخطاء البسيطة التي قد تؤثر على صحتك ونشاطك اليومي.