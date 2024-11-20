أسباب حكة الأذن المتكررة.. أعراض تستدعي زيارة الطبيب

الوكيل الإخباري- قد يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بحكة في الأذن بشكل متكرر، مما يثير القلق والتوتر، خاصة إذا حدث ذلك في سن مبكر، وعادة ما يتطلب استشارة طبية سريعة.

اضافة اعلان

أسباب حكة الأذن المتكررة