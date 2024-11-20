أسباب حكة الأذن المتكررة.. أعراض تستدعي زيارة الطبيب

هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بحكة في الأذن من بينها:
- تراكم شمع الأذن، مما يتسبب في حبس الرطوبة والبكتيريا، وبالتالي زيادة الحكة والتهيج.
- التهابات الأذن سواء البكتيرية أو الفطرية التي تسبب الاحمرار و التورم والإفرازات والحكة الشديدة أو التهاب الجلد التماسي، وعادة ما يحدث نتيجة التحسس من منتجات العناية بالأذن.
- الإصابة بحساسية الأنف أو الجيوب الأنفية.
- جفاف الجلد في قناة الأذن، مما يسبب الحكة والتقشر.
- دخول جسم غريب في الأذن.
- المعاناة من أي أمراض جلدية، مثل الأكزيما والصدفية.
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