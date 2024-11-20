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أسباب حكة الأذن المتكررة.. أعراض تستدعي زيارة الطبيب

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 20-11-2024 12:19 ص

الوكيل الإخباري-   قد يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بحكة في الأذن بشكل متكرر، مما يثير القلق والتوتر، خاصة إذا حدث ذلك في سن مبكر، وعادة ما يتطلب استشارة طبية سريعة.

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أسباب حكة الأذن المتكررة


هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بحكة في الأذن من بينها:

- تراكم شمع الأذن، مما يتسبب في حبس الرطوبة والبكتيريا، وبالتالي زيادة الحكة والتهيج.

- التهابات الأذن سواء البكتيرية أو الفطرية التي تسبب الاحمرار و التورم والإفرازات والحكة الشديدة أو التهاب الجلد التماسي، وعادة ما يحدث نتيجة التحسس من منتجات العناية بالأذن.

- الإصابة بحساسية الأنف أو الجيوب الأنفية.

- جفاف الجلد في قناة الأذن، مما يسبب الحكة والتقشر.

- دخول جسم غريب في الأذن.

- المعاناة من أي أمراض جلدية، مثل الأكزيما والصدفية.

 
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