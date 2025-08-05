أضرار النسكافيه على الصحة.. ما الذي يجب أن تعرفه؟

الوكيل الإخباري- رغم أن النسكافيه من أكثر المشروبات شعبية بين الشباب بسبب طعمه وسهولة تحضيره، إلا أن استهلاكه الزائد يحمل مخاطر صحية عدة، منها:

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☕ 1. القلق والتوتر:

الكمية العالية من الكافيين تحفز الجهاز العصبي، ما يزيد من الشعور بالتوتر والعصبية.

🌙 2. اضطرابات النوم:

شربه مساءً يسبب الأرق ويؤثر على جودة النوم والتركيز.

🔥 3. مشاكل في المعدة:

قد يؤدي إلى الحموضة وتهيّج بطانة المعدة.

🥬 4. ضعف امتصاص العناصر الغذائية:

يقلل من امتصاص الحديد والكالسيوم عند تناوله بعد الطعام مباشرة.

🧠 5. الاعتماد النفسي:

التعود عليه قد يؤدي إلى الشعور بالصداع أو الخمول عند التوقف عن شربه.

❤️ 6. خفقان القلب وارتفاع الضغط:

الإفراط في الكافيين يسرّع ضربات القلب وقد يرفع ضغط الدم.



النصيحة:

تناول النسكافيه باعتدال، وتجنب شربه مساءً أو بعد الوجبات مباشرة لحماية صحتك.