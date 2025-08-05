أضرار النسكافيه على الصحة.. ما الذي يجب أن تعرفه؟

☕ 1. القلق والتوتر:
الكمية العالية من الكافيين تحفز الجهاز العصبي، ما يزيد من الشعور بالتوتر والعصبية.
🌙 2. اضطرابات النوم:
شربه مساءً يسبب الأرق ويؤثر على جودة النوم والتركيز.
🔥 3. مشاكل في المعدة:
قد يؤدي إلى الحموضة وتهيّج بطانة المعدة.
🥬 4. ضعف امتصاص العناصر الغذائية:
يقلل من امتصاص الحديد والكالسيوم عند تناوله بعد الطعام مباشرة.
🧠 5. الاعتماد النفسي:
التعود عليه قد يؤدي إلى الشعور بالصداع أو الخمول عند التوقف عن شربه.
❤️ 6. خفقان القلب وارتفاع الضغط:
الإفراط في الكافيين يسرّع ضربات القلب وقد يرفع ضغط الدم.
النصيحة:
تناول النسكافيه باعتدال، وتجنب شربه مساءً أو بعد الوجبات مباشرة لحماية صحتك.
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