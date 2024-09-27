أضفها إلى طعامك.. 8 توابل لسد الشهية

الوكيل الإخباري- ترغب في السيطرة على شهيتك المفتوحة؟ هناك توابل احرص على إضافتها إلى طعامك أثناء الطهي، لأنها تساعد على تقليل الشعور بالجوع، ومن ثم فقدان الوزن.

اضافة اعلان