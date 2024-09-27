أضفها إلى طعامك.. 8 توابل لسد الشهية

1- الكركم
يلعب الكركم دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن، لأنه فعال في كبح الشهية، بالإضافة إلى قدرته على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، عن طريق رفع درجة حرارة الجسم، ويمنع تخزين الدهون.
2- الفلفل الأسود
يقلل الفلفل الأسود من الشعور بالجوع، لاحتوائه على البيبيرين، الذي يساهم أيضًا في منع تراكم الدهون بالجسم، مما يساعد على فقدان الوزن الزائد.
3- الزنجبيل
يساعد الزنجبيل على الشعور بالشبع لفترة طويلة، فضلًا عن قدرته الكبيرة على حرق الدهون المتراكمة بالجسم، بفضل خصائصه الحرارية المذهلة.
4- الشمر
تجعل بذور الشمر الإنسان يستهلك سعرات حرارية أقل على مدار اليوم، لأنه يعمل على كبح الشهية، علاوة على دوره الفعال في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتحسين الهضم.
5- الكمون
يزداد الشعور بالشبع عند إضافة الكمون إلى الطعام، لأنه من التوابل التي تساعد على كبح الشهية، إلى جانب قدرته على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتحسين الهضم وتقوية الجهاز المناعي.
6- القرفة
يصبح الإنسان أقل رغبة في تناول الطعام عند استهلاك القرفة، لأنها تسيطر على الشعور بالجوع، عن طريق التحكم في مستويات سكر الدم، كما تساهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وخفض الكوليسترول الضار بالدم وتنظيف الشرايين.
7- الشطة
تتحكم الشطة في الشهية بفعالية كبيرة، لاحتوائها على الكابسيسين، وهي مادة تساعد أيضًا على رفع درجة حرارة الجسم، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي.
8- الحبهان
من أفضل التوابل لمنع الشعور بالجوع، كما يحفز الجسم على حرق المزيد من الدهون المتراكمة به، نظرًا لقدرته على رفع درجة حرارة الجسم، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي.
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