أطعمة تحمي من الفيروسات في الخريف

وتشير إلى أنه يجب أن يحتوي النظام الغذائي اليومي على:
- الفواكه والثمار، مثل الحمضيات والكيوي وغيرها لأنها مصدرا مهما لفيتامين С والألياف الغذائية. وكذلك الموز لأنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يؤثر إيجابيا في عمل القلب. أما الثمار فغنية بفيتامينات C، A، E، ومجموعة فيتامين В والبيوفلافونويد، وهذه جميعها تعزز منظومة المناعة.
- الأسماك الدهنية، تعتبر أسماك الماكريل والرنجة مصادر ممتازة للحصول على أحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة وبروتينات تقوي منظومة المناعة وتحسن حالة الجلد وعمل القلب.
- المكسرات والبذور، تعتبر هذه المنتجات مصادر جيدة للدهون الصحية بما فيها أحماض أوميغا-3 الدهنية والفيتامينات والعناصر المعدنية وخاصة المغنيسيوم والزنك التي تدعم الجهاز العصبي ومنظومة المناعة في الطقس البارد.
الأطعمة المخللة والمخمرة، الملفوف والبنجر والجزر هي أطعمة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بفيتامين С وحمض اللبنيك ولها خصائص مطهرة. وتساعد هذه الخصائص على امتصاص وتركيب فيتامينات مجموعة В.
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