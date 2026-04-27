أطعمة تسبب حصى المسالك البولية

الوكيل الإخباري- أفاد البروفيسور فيغين مالخسيان، أخصائي المسالك البولية والأورام، بأن حصى الكلى تتكوّن عادة نتيجة سوء التغذية، موضحًا الأطعمة المسببة لها، وكيفية تعديل النظام الغذائي للحفاظ على صحة الكلى.





ووفقًا له، إذا أظهر تحليل البول وجود أكثر من 0.5 مليمول يوميًا من الأوكسالات، فإن ذلك يشير إلى ارتفاع مستوى أكسالات الكالسيوم (أملاح حمض الأوكساليك)، ما يستدعي مراقبة مصادرها الغذائية.



وللوقاية من حصى الكلى، يُنصح بتجنب أو تقليل تناول بعض الأطعمة الغنية بالأوكسالات، مثل: الكاكاو، الشاي الأسود، الشوكولاتة (خصوصًا ذات المحتوى العالي من الكاكاو)، إضافة إلى الخضروات الورقية مثل السبانخ، والحمّاض، والبقدونس، والكرفس، والفلفل الأخضر، والبنجر. وكذلك الفواكه مثل التين والراوند، والمكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو والبندق، إلى جانب الحنطة السوداء.



وأشار إلى أن الاعتقاد القائل بضرورة تقليل الكالسيوم لدى مرضى حصى الكلى اعتقاد خاطئ، إذ إن الكالسيوم الموجود في منتجات الألبان يلعب دورًا مهمًا في تقليل امتصاص الأوكسالات في الأمعاء.



وأوضح أن الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم للوقاية من حصى المسالك البولية تتراوح بين 1000 و1200 ملغ، وهو ما يعادل تقريبًا لترًا من الحليب أو اللبن، أو نحو 7 إلى 10 شرائح من الجبن، أو ما يقارب كيلوغرامًا من الجبن القريش. في المقابل، يجب تقليل استهلاك الملح، لأن الصوديوم يزيد من طرح الكالسيوم في البول، ما يرفع خطر تكوّن الحصوات.



كما يُنصح بعدم الإفراط في تناول البروتين الحيواني، إذ يؤدي استهلاك اللحوم والدواجن والأسماك بكثرة إلى ارتفاع مستوى حمض اليوريك، ما قد يساهم في تكوّن حصى حمض اليوريك وحصى أكسالات الكالسيوم.



وفي المقابل، يُوصى بزيادة تناول الألياف، حيث إن الفواكه والخضروات لا تحتوي فقط على الألياف، بل أيضًا على السترات (Citrate)، وهي مواد طبيعية تثبط تكوّن الحصوات من خلال الارتباط بالكالسيوم في البول ومنع ترسبه.





