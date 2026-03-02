أطعمة يومية تسرع تآكل مينا الأسنان

وتوضح الطبيبة: "الإفراط في تناول هذه الأطعمة يزيد من حساسية الأسنان، خاصة عند التناوب بين الأطعمة شديدة السخونة والباردة، مثل شرب القهوة الساخنة ثم تناول الآيس كريم".
أما ثاني أكثر الأطعمة ضررا فهو الأطعمة الصلبة، خصوصا لمن يعانون من ضعف مينا الأسنان أو لديهم تركيبات أو تقويم أو حشوات متعددة، مثل: الحلوى الصلبة، التوفي، الكراميل، المكسرات بقشرها أو المغطاة بالشوكولاتة، بذور عباد الشمس واليقطين غير المقشرة، المعجنات المالحة، الخبز المحمص، البسكويت، رقائق البطاطس، وجبات الذرة الخفيفة، والفشار. وتقول: "هذه الأطعمة تسرع تآكل الأسنان وتجعل العناية بها أكثر صعوبة".
