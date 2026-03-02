الإثنين 2026-03-02 11:32 ص

أطعمة يومية تسرع تآكل مينا الأسنان

تعبيرية
 
الإثنين، 02-03-2026 11:03 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت الدكتورة كريستينا سافوستيان، أخصائية طب وجراحة الأسنان، أن بعض العادات على مائدة الطعام قد تلحق ضررا طفيفا بمينا الأسنان، ما يجعل الابتسامة باهتة وحساسة.

وتشير الدكتورة إلى أن بعض الأطعمة والمشروبات التقليدية مثل القهوة، الشاي، صلصة الصويا، الكاتشب وصلصات الطماطم قد تضر بمينا الأسنان. لكن الخطر الأكبر يبدأ عند محبي هذه الأطعمة الذين يستخدمون أدوات تبييض الأسنان المنزلية دون إشراف أو يستعملون معاجين الأسنان بطريقة خاطئة.

وتوضح الطبيبة: "الإفراط في تناول هذه الأطعمة يزيد من حساسية الأسنان، خاصة عند التناوب بين الأطعمة شديدة السخونة والباردة، مثل شرب القهوة الساخنة ثم تناول الآيس كريم".

أما ثاني أكثر الأطعمة ضررا فهو الأطعمة الصلبة، خصوصا لمن يعانون من ضعف مينا الأسنان أو لديهم تركيبات أو تقويم أو حشوات متعددة، مثل: الحلوى الصلبة، التوفي، الكراميل، المكسرات بقشرها أو المغطاة بالشوكولاتة، بذور عباد الشمس واليقطين غير المقشرة، المعجنات المالحة، الخبز المحمص، البسكويت، رقائق البطاطس، وجبات الذرة الخفيفة، والفشار. وتقول: "هذه الأطعمة تسرع تآكل الأسنان وتجعل العناية بها أكثر صعوبة".

 
 


