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أعراض تظهر على اللسان تدل على الإصابة بهذا المرض الخطير!

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 25-09-2024 03:54 م

الوكيل الإخباري-   يلاحظ بعض الأشخاص ظهور أعراض مزعجة على اللسان، تتراوح درجاتها من بسيطة إلى شديدة، وبالتالي فهي تتطلب العلاج السريع لتجنب تفاقم المشكلة والمعاناة من مضاعفات خطيرة.

أسباب سرطان اللسان

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الأسباب الدقيقة لسرطان اللسان غير معروفة حتى الآن، ولكن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة من بينها:

- التدخين.

- الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

- التقدم في العمر.

- الجنس، حيث أن الرجال أكثر عرضة للإصابة من النساء.

- وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الرأس والرقبة.

أعراض سرطان اللسان


قد تختلف أعراض سرطان اللسان من شخص لآخر، ولكن بعض الأعراض الشائعة تشمل:

- ظهور بقع حمراء أو بيضاء على اللسان قد تكون مؤلمة أو غير مؤلمة.

- تقرحات في الفم يمكن أن تستمر لفترة أطول من التقرحات الفموية العادية ولا تلتئم.

- الشعور بألم في الفم أو الحلق.

- صعوبة في البلع أو المضغ.

- بحة في الصوت.

- تصلب الفك.

- فقدان الوزن غير المبرر.

- تورم في الغدد الليمفاوية في الرقبة.

تشخيص سرطان اللسان
عادة ما يتم تشخيص سرطان اللسان من خلال عدة طرق من بينها:

- الفحص البدني للفم واللسان والبحث عن أي تغيرات غير طبيعية.

- أخذ عينة صغيرة من النسيج المشكوك فيه وفحصها تحت المجهر لتحديد إذا كانت سرطانية أم لا.

- الفحوصات التصويرية، مثل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، لتحديد مدى انتشار السرطان.

 
gnews

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