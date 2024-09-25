أعراض تظهر على اللسان تدل على الإصابة بهذا المرض الخطير!

الوكيل الإخباري- يلاحظ بعض الأشخاص ظهور أعراض مزعجة على اللسان، تتراوح درجاتها من بسيطة إلى شديدة، وبالتالي فهي تتطلب العلاج السريع لتجنب تفاقم المشكلة والمعاناة من مضاعفات خطيرة.



أسباب سرطان اللسان

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الأسباب الدقيقة لسرطان اللسان غير معروفة حتى الآن، ولكن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة من بينها:



- التدخين.



- الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)



- التقدم في العمر.



- الجنس، حيث أن الرجال أكثر عرضة للإصابة من النساء.



- وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الرأس والرقبة.



أعراض سرطان اللسان