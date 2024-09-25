أعراض تظهر على اللسان تدل على الإصابة بهذا المرض الخطير!

أسباب سرطان اللسان
الأسباب الدقيقة لسرطان اللسان غير معروفة حتى الآن، ولكن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة من بينها:
- التدخين.
- الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)
- التقدم في العمر.
- الجنس، حيث أن الرجال أكثر عرضة للإصابة من النساء.
- وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الرأس والرقبة.
أعراض سرطان اللسان
قد تختلف أعراض سرطان اللسان من شخص لآخر، ولكن بعض الأعراض الشائعة تشمل:
- ظهور بقع حمراء أو بيضاء على اللسان قد تكون مؤلمة أو غير مؤلمة.
- تقرحات في الفم يمكن أن تستمر لفترة أطول من التقرحات الفموية العادية ولا تلتئم.
- الشعور بألم في الفم أو الحلق.
- صعوبة في البلع أو المضغ.
- بحة في الصوت.
- تصلب الفك.
- فقدان الوزن غير المبرر.
- تورم في الغدد الليمفاوية في الرقبة.
تشخيص سرطان اللسان
عادة ما يتم تشخيص سرطان اللسان من خلال عدة طرق من بينها:
- الفحص البدني للفم واللسان والبحث عن أي تغيرات غير طبيعية.
- أخذ عينة صغيرة من النسيج المشكوك فيه وفحصها تحت المجهر لتحديد إذا كانت سرطانية أم لا.
- الفحوصات التصويرية، مثل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، لتحديد مدى انتشار السرطان.
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