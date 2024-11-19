أعراض غير عادية تدل على الإصابة بالذبحة الصدرية

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الوكيل الإخباري- لا يأتي ألم الصدر الناتج عن الذبحة الصدرية في صورته الكلاسيكية دائمًا، بل يتخذ أنماطًا أخرى عند بعض المرضى، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب. اضافة اعلان





وقال شعبان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الذبحة الصدرية تحدث الإصابة بها، نتيجة لوجود قصور في الشريان التاجي الخلفي.



وأضاف أن ألم الصدر المرتبط بالذبحة الصدرية قد يعاني منه البعض في شكل:



- حموضة.



- ارتجاع المريء.



- ألم في فم المعدة.



وأوضح العميد الأسبق لمعهد القلب أن ألم فم المعدة يصبح علامة تحذيرية على الإصابة بالذبحة الصدرية، إذا كان:



- مصحوبًا بالتعرق المفرط.



- لا يتحسن بتناول أدوية الجهاز الهضمي.



- يزداد الشعور به مع الجهد البدني.



- يزداد الشعور به عند تناول الطعام.



وأشار إلى أن الذبحة الصدرية من أسباب الموت المفاجئ، خاصة بين الأشخاص الأكثر من سن 35 عامًا، لأن أعراضها قد يتم تشخيصها على أنه مشكلة في المعدة أو القولون.