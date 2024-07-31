أعراض نقص فيتامين د .. 3 علامات تظهر على بشرتك

الوكيل الاخباري- يجب عدم تجاهل أي مشكلة تظهر على البشرة، لأن هناك فيتامينات يؤدي انخفاض مستوياتها بالجسم إلى الإصابة ببعض المشكلات الجلدية، مثل فيتامين د.



أعراض نقص فيتامين د على الجلد



1- الطفح الجلدي

تصاب البشرة بطفح جلدي مثير للحكة، عندما تنخفض مستويات فيتامين د بالجسم، لكن سرعان ما يتحسن عند تناول مصادرها الطبيعية، مثل البيض ومنتجات الألبان، أو الحصول على مكملاته الغذائية.



2- حب الشباب

في بعض الأحيان، تشير الإصابة بالمتكررة بحب الشباب إلى عدم حصول الجسم على ما يكفي من فيتامين د، لأن خصائصه المضادة للأكسدة تساهم في منع ظهور بثور الوجه، كما يؤدي نقصه عن المعدل الطبيعي إلى حدوث اضطرابات الهرمونية، تؤدي إلى تكوين الرؤوس السوداء والبيضاء.



3- شيخوخة البشرة

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د بالجسم على ظهور علامات الشيخوخة على البشرة بشكل أسرع، مثل التجاعيد وخطوط الوجه، ويرجع السبب إلى التغيرات التي تحدث لوظائف الجسم بسبب انخفاضه عن المعدل الطبيعي.