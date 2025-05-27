الثلاثاء 2025-05-27 04:35 م
 

أفضل وقت لتناول الزبادي- صباحا أم مساء؟

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 27-05-2025 03:06 م

الوكيل الإخباري-   الزبادي يُعد من الأطعمة المفيدة لصحة الجهاز الهضمي والمناعة، لكن ما هو أفضل وقت لتناوله؟

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بحسب الدكتورة ليندا جاد الحق، استشارية التغذية العلاجية:
✅ في الصباح أو بين الوجبات:
يمد الجسم بـالطاقة والبروتين.
يعزز الشبع ويحسّن حركة الأمعاء.
يُفضل تناوله مع الفواكه أو الشوفان لنتائج أفضل.


🌙 في المساء:
يُنصح بتناول زبادي خالي أو منخفض الدسم.
يجب تجنب إضافة السكر أو العسل لتفادي السعرات الزائدة.
تناول الزبادي الخالي من السكر ليلاً قد يدعم الهضم دون التأثير على الوزن أو النوم.


📌 النتيجة: الزبادي مفيد في كلا الوقتين، لكن تختلف فوائده حسب توقيت تناوله ومكوناته.

 

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