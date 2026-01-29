أمراض قد تكون مرتبطة بالصداع لدى الأطفال

الوكيل الإخباري- أفادت الدكتورة غالينا نيفريوزينا أخصائية طب الأعصاب، أن الصداع لدى الأطفال، هو أحد الأسباب التي تتطلب استشارة طبيب الأعصاب.

اضافة اعلان