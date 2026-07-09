أمريكا .. ألف إصابة بعدوى طفيلية وتحقيقات لكشف المصدر

الوكيل الإخباري- سجلت ولاية ميشيغان، الواقعة في شمال الولايات المتحدة، نحو ألف إصابة بعدوى طفيل السيكلوسبورا، في أكبر تفشٍ من نوعه بتاريخ الولاية، وسط تحقيقات لتحديد مصدر العدوى.

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وأعلنت السلطات الصحية الأمريكية ارتفاع عدد الإصابات إلى 992 حالة، بينها نحو 40 حالة استدعت دخول المستشفى، دون تسجيل وفيات حتى الآن، مع رصد إصابات مماثلة في 28 ولاية أميركية أخرى.