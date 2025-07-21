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أيهما أفضل لعلاج السمنة: حقن التنحيف أم الجراحة؟

للا
تعبيرية
 
الإثنين، 21-07-2025 02:51 م

الوكيل الإخباري-   قال د. جوناثان كارتر، أخصائي جراحة السمنة بجامعة كاليفورنيا، إن اختيار العلاج يعتمد على شدة السمنة:

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تعديل نمط الحياة مناسب لمن يريدون خسارة 10–20 رطلاً.
حقن التنحيف مثل "أوزمبيك" فعالة لمن يعانون من زيادة 30–50 رطلاً مع مشاكل صحية.
الجراحة هي الخيار الأفضل في حالات السمنة المفرطة (100 رطل أو أكثر).


الجراحة تُحقق فقدان وزن أكبر وتحسن الحالات المزمنة مثل السكري وارتفاع الضغط، وخاصة عبر تكميم المعدة أو تحويل المسار.

 

لبنان 24 

 
 
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