أيهما أفضل لعلاج السمنة: حقن التنحيف أم الجراحة؟

تعديل نمط الحياة مناسب لمن يريدون خسارة 10–20 رطلاً.
حقن التنحيف مثل "أوزمبيك" فعالة لمن يعانون من زيادة 30–50 رطلاً مع مشاكل صحية.
الجراحة هي الخيار الأفضل في حالات السمنة المفرطة (100 رطل أو أكثر).
الجراحة تُحقق فقدان وزن أكبر وتحسن الحالات المزمنة مثل السكري وارتفاع الضغط، وخاصة عبر تكميم المعدة أو تحويل المسار.
-
أخبار متعلقة
-
للتغلب على الأرق وتحسين جودة النوم.. إليكم أفضل 4 تمارين
-
دراسة تحذر: "فيتامين د" قد يتحول لخطر مميت في هذه الحالة
-
دراسة تكشف بالتفصيل تأثير القهوة على نشاط الدماغ
-
طريقتان بسيطتان وسريعتان لتخفيف التوتر والضغط النفسي
-
مكملات غذائية وأعشاب تساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب
-
خبر يخصّ كبار السن.. فوائد غير متوقعة للنحاس
-
لماذا يجب أن تضيف العنب إلى نظامك الغذائي اليومي؟
-
عند تناول بذور الشيا.. 8 أخطاء يجب تجنبها