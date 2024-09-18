احذرها.. عادات يومية تهدد بالإصابة بالسكري

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الوكيل الإخباري- مع ارتفاع نسبة تناول الأطعمة السريعة وغير الصحية، أصبح مرض السكري من النوع الثاني مصدر قلق كبير، لا سيما وأنه يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة قد توصل المريض إلى الموت. اضافة اعلان





ونشرت صحيفة "تلغراف" تقريراً صحياً يتناول بعض العادات اليومية التي قد ترفع من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، لافتين إلى أن التخلص منها أو مراقبتها قد يساهم في حماية الجسم من هذا المرض:



- تناول وجبة إفطار غنية بالسكر: يقع الكثير من الأشخاص بهذا الخطأ بتناول فطور مليء بالسكر مثل الحبوب السكرية أو المعجنات، وهذا يشير إلى نظام غذائي غير متوازن، غني بالسعرات الحرارية وقليل الألياف، وهذا يؤدي إلى زيادة الوزن، وهو عامل رئيس في خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.



- الجلوس: الجلوس لفترات طويلة يقلل من حرق السعرات الحرارية، وقد يؤدي إلى تناول الطعام بدافع الملل. وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة لديهم مستويات أعلى من السكر في الدم، مقارنة بمن يمارسون النشاط البدني.



- إضافة الملح إلى الطعام: قد يؤدي إلى تناول كميات أكبر من الطعام، وقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يضيفون الملح إلى طعامهم يواجهون خطراً أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.



- النوم غير المنتظم: ان تغيّر أوقات النوم بشكل متكرر قد يزيد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، والأشخاص الذين ينامون في أوقات متأخرة يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمرض، حيث يؤثر النوم السيء على الشهية.