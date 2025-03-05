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احذر بدء إفطارك بهذا المشروب.. يهدد قلبك!

غا
تعبيرية
 
الأربعاء، 05-03-2025 09:52 ص

الوكيل الإخباري-   يحذر الأطباء من كسر الصيام بالماء البارد أو العصائر المثلجة بسبب المخاطر الصحية التي قد تنجم عن هذه العادة، خاصة على القلب. ورغم أن المشروبات الباردة قد تكون منعشة بعد ساعات من الامتناع عن الطعام والشراب، إلا أن تأثيرها على الجسم قد يكون ضارًا وعكسيًا.

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أحد الأضرار المحتملة هو تأثيرها على العصب الحائر، المسؤول عن تنظيم ضربات القلب. فعند شرب المشروبات المثلجة على معدة فارغة، قد يحدث تحفيز مفاجئ لهذا العصب، مما يؤدي إلى اضطراب في كهرباء القلب وعدم انتظام ضرباته، ما يشكل خطرًا على صحة القلب والأوعية الدموية. كما أن التقلص المفاجئ للأوعية الدموية بسبب البرودة قد يعيق تدفق الدم إلى القلب، مما يزيد من احتمالية حدوث مشكلات صحية.


تتعدى الأضرار القلب لتشمل الجهاز الهضمي، حيث يمكن أن يسبب شرب المشروبات الباردة تقلصات في المعدة واضطرابات هضمية، بالإضافة إلى التهاب الحلق والصداع المفاجئ.


لذلك، ينصح الأطباء ببدء الإفطار بمشروبات معتدلة الحرارة مثل الماء الفاتر أو التمر والحليب، لتجنب أي تأثيرات سلبية على الجسم.

 

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