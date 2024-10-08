احذر..3 أمراض قد تمنعك من تناول الزيتون

الوكيل الإخباري- يتميز الزيتون المخلل بمذاقه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، ومع ذلك، قد يؤثر سلبًا على صحة الجسم، إذا تم تناوله في ظل الإصابة ببعض المشكلات الصحية.



الأمراض التي قد تتفاقم عند تناول الزيتون المخلل

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