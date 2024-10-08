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احذر..3 أمراض قد تمنعك من تناول الزيتون

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 08-10-2024 08:27 ص

الوكيل الإخباري-   يتميز الزيتون المخلل بمذاقه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، ومع ذلك، قد يؤثر سلبًا على صحة الجسم، إذا تم تناوله في ظل الإصابة ببعض المشكلات الصحية.

الأمراض التي قد تتفاقم عند تناول الزيتون المخلل

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1- أمراض الكلى
من الضروري أن يبتعد مرضى الكلى عن الزيتون المخلل، لاحتوائه على نسبة عالية من الملح، الذي يزيد من خطر تكوين حصوات في الكليتين.

2- ارتفاع ضغط الدم
يجب على مرضى الضغط المرتفع تجنب الزيتون المخلل، لأن أملاحه العالية تتسبب في استهلاك المزيد من الصوديوم، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل بالجسم، ومن ثم الإضرار بصحة القلب والأوعية الدموية.

وإذا كان مريض الضغط المرتفع يرغب في تناول الزيتون المخلل، يُنصح بغسله بالماء الجاري أولًا، لتقليل مستويات الأملاح الموجودة به.

3- ضعف الأسنان
يعتبر الخل من المكونات الأساسية لتحضير الزيتون المخلل، لذلك يتعين على مرضى ضعف الأسنان عدم تناوله، لأن أحماضه المرتفعة قد تتسبب في تآكل طبقة المينا التي تغلف سطح السن من الخارج.

 
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