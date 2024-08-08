اضطراب ADHD .. نصائح للرحلات الطويلة بالسيارة

الوكيل الإخباري- تعني الرحلات الطويلة بالسيارة التوتر بالنسبة للكثيرين، غير أنها تمثل تحدياً خاصاً وخطراً داهماً بالنسبة للأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، لا سيما إذا كانوا مشتتين أو لم يخططوا لفترات راحة كافية.



وفيما يلي تقدم المعالجة النفسية الأمريكية مارين سي. دينيس نصائح ذهبية لتجنب ذلك في مقال نُشر في مجلة “ADDitude” المتخصصة:



1. التحقق من المسار مسبقاً:

ينبغي للمصابين باضطراب ADHD التخطيط للمسار مسبقاً، مع ملاحظة مواقع البناء والأحداث الأخرى، التي قد تؤثر على الرحلة، إن الفهم الأساسي للمسار سيسهل على المريض التكيف بسرعة مع التحويلات والتغييرات الضرورية.



2. تخصيص وقت كاف:

ينبغي تخصيص وقت كاف والتفكير في مقدار الوقت، الذي يحتاجه المرء على طول الطريق، على سبيل المثال لرؤية المعالم السياحية. وسيساعد ذلك على تجنب إغراء القيادة بسرعة كبيرة أو إغفال تفاصيل مهمة. من المهم أيضاً أخذ فترات راحة منتظمة للتمدد وتناول الطعام والراحة.



3. ضبط التذكيرات:

ينبغي ضبط مؤقتات للتذكير بفترات الاستراحة والتزود بالوقود وتناول الطعام والمشروبات.

تعد التذكيرات المستندة إلى الموقع، والتي تذكر المرء بمحطات الوقود أو مناطق الراحة أو مناطق الجذب، التي لا تريد تفويتها، مفيدة أيضاً.



4. التقليل من عوامل التشتيت:

للتقليل من عوامل تشتيت الانتباه أثناء القيادة، ينبغي قبل بدء الرحلة التأكد من ضبط المقعد والمرايا الجانبية والخلفية بشكل صحيح، مع مراعاة إعداد قائمة تشغيل تحتوي على موسيقى مبهجة، وذلك لتجنب البحث عن أغنية مناسبة على الراديو أو على الهاتف الجوال.

ويمكن أيضاً التقليل من عوامل تشتيت الانتباه من خلال وضع الهاتف الجوال وغيره من الأشياء، التي قد تشتت الانتباه، بعيداً عن الأنظار.



5. توفير الهواء النقي:

ينبغي تشغيل مكيف الهواء أو فتح النوافذ للسماح بدخول الهواء البارد إلى السيارة، نظراً لأن درجات الحرارة المرتفعة، يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالنعاس.



6. حافظ على حركة عينيك:

ينبغي الحفاظ على التركيز، خاصة في الرحلات الطويلة، وذلك عن طريق تحريك العينين كل بضع ثوان أو مسح الطريق أو النظر لفترة وجيزة في المرايا؛ حيث تعمل حركات العين المنتظمة على زيادة الانتباه والوعي بالأشياء المحيطة.



7. تحفيز الحواس:

إن مضغ علكة النعناع المنعشة يمكن أن يزيد من اليقظة والانتباه. كما يمكن للروائح المنشطة مثل النعناع أن تحفز الدماغ ليكون أكثر يقظة وتركيزاً.



جدير بالذكر أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) هو اضطراب نفسي يحدث بسبب تأخر النمو العصبي، وهو يبدأ في مرحلة الطفولة عند الإنسان.



وعادة ما يكون المصابون بالاضطراب مفرطي النشاط واندفاعيين ولا يستطيعون التركيز على أمر ما لأكثر من بضع دقائق فقط.