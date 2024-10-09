الالتهاب الرئوي.. دليل الشامل للتشخيص والأعراض

الوكيل الإخباري- الالتهاب الرئوي هو عدوى تؤدي إلى التهاب الأكياس الهوائية في الرئتين. قد تمتلئ الأكياس بالسوائل أو بالقيح، وهو سائل أصفر اللون غني بالبروتين، ويتراكم في مكان حدوث عدوى أو التهاب في الجسم، وبالتالي عندما تمتلئ الرئتان بالسوائل يُصاب المريض بأعراض كالسعال، والحمى، وصعوبة في التنفس.



يمكن أن تختلف أعراض التهاب الرئة من خفيفة إلى متوسطة أو شديدة، ويجب على الفرد في الحالة الأخيرة الدخول إلى المستشفى. وتعتمد كيفية استجابة الجسم إلى نوع الجرثومة المسببة للعدوى، العمر والصحة العامة للفرد.

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ما أعراض التهاب الرئة؟



السعال الذي قد ينتج عنه مخاط أخضر أو أصفر أو حتى دموي

حمى وتعرق وقشعريرة

ضيق في التنفس

التنفس السريع

ألم حاد في الصدر يزداد سوءًا عند التنفس بعمق أو السعال

فقدان الشهية، وانخفاض الطاقة والتعب.

الغثيان والقيء، خاصة عند الأطفال الصغار

الالتهاب الرئوي الجرثومي





الالتهاب الرئوي الجرثومي، هو الشكل الأكثر شيوعاً، قد يكون أكثر خطورة من الأنواع الأخرى من الالتهاب الرئوي، مع أعراض تتطلب رعاية طبية. أعراض الالتهاب الرئوي الجرثومي يمكن أن تتطور تدريجيًا أو فجأة. قد ترتفع الحمى إلى درجة خطيرة تصل إلى أكثر من 40 درجة، مع التعرق الغزير، وزيادة سريعة في معدل التنفس، ونبض القلب. قد يتحول لون الشفاه والأظافر إلى أزرق بسبب نقص الأكسجين في الدم، كما يمكن للمريض أن يصاب بالهذيان.

الالتهاب الرئوي الفيروسي

عادة ما تتطور أعراض الالتهاب الرئوي الفيروسي على عدة أيام. تشبه الأعراض المبكرة أعراض الأنفلونزا: الحمى، والسعال الجاف، والصداع، وآلام العضلات. وفي غضون يوم أو يومين، عادةً ما تزداد الأعراض سُوءًا، مع زيادة السعال، وضيق التنفس، وألم في العضلات. قد تكون هناك حمى شديدة، وقد يكون هناك زرقة في الشفاه.